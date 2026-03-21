Barcelona zmienia napastnika. Hiszpan dostanie kolejną szansę

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres ma zastąpić Roberta Lewandowskiego w meczu z Rayo

FC Barcelona jest w znakomitej formie. Kataloński gigant rozbił Newcastle United (7:2) w Lidze Mistrzów i awansował do ćwierćfinału. Duma Katalonii pewnie zmierza po obronę mistrzowskiego tytułu. Jednym z bohaterów ostatniego spotkania był Robert Lewandowski, który w rywalizacji z angielskim zespołem strzelił dwa gole.

Katalończycy przygotowują się do niedzielnego meczu z Rayo Vallecano w 29. kolejce La Liga. Będzie to ostatnie spotkanie przed przerwą w rozgrywkach. Jak przewiduje „Mundo Deportivo”, trener Hansi Flick rozważa istotną zmianę w wyjściowym składzie. Na pozycji numer dziewięć zamiast Lewandowskiego miałby wystąpić Ferran Torres.

Napastnik reprezentacji Polski zagrał w trzech ostatnich meczach Barcelony w wyjściowym składzie, dlatego sztab szkoleniowy bierze pod uwagę jego odpoczynek. 37-letni snajper ma przed sobą ważne wyzwanie także w kadrze. Reprezentacja Polski zmierzy się w półfinale baraży o awans na mundial z Albanią w Warszawie. W przypadku zwycięstwa Polacy zagrają w finale z Ukrainą lub Szwecją.

W tej sytuacji decyzja o oszczędzeniu napastnika wydaje się naturalna, zwłaszcza że sezon wchodzi w decydującą fazę. Ewentualna absencja Lewandowskiego otwiera drzwi dla Ferrana Torresa, który przechodzi trudniejszy okres. Hiszpan nie zdobył bramki od końca stycznia i wyraźnie potrzebuje przełamania. Mecz z Rayo Vallecano może być dla niego idealną okazją, by odzyskać skuteczność i przypomnieć o swoim potencjale.



