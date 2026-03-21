Barcelona zmienia napastnika. Hiszpan dostanie kolejną szansę

20:34, 21. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona w niedzielę podejmie Rayo Vallecano na Camp Nou. Jak donosi "Mundo Deportivo", Robert Lewandowski zostanie zastąpiony przez Ferrana Torresa.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona jest w znakomitej formie. Kataloński gigant rozbił Newcastle United (7:2) w Lidze Mistrzów i awansował do ćwierćfinału. Duma Katalonii pewnie zmierza po obronę mistrzowskiego tytułu. Jednym z bohaterów ostatniego spotkania był Robert Lewandowski, który w rywalizacji z angielskim zespołem strzelił dwa gole.

Katalończycy przygotowują się do niedzielnego meczu z Rayo Vallecano w 29. kolejce La Liga. Będzie to ostatnie spotkanie przed przerwą w rozgrywkach. Jak przewiduje „Mundo Deportivo”, trener Hansi Flick rozważa istotną zmianę w wyjściowym składzie. Na pozycji numer dziewięć zamiast Lewandowskiego miałby wystąpić Ferran Torres.

Napastnik reprezentacji Polski zagrał w trzech ostatnich meczach Barcelony w wyjściowym składzie, dlatego sztab szkoleniowy bierze pod uwagę jego odpoczynek. 37-letni snajper ma przed sobą ważne wyzwanie także w kadrze. Reprezentacja Polski zmierzy się w półfinale baraży o awans na mundial z Albanią w Warszawie. W przypadku zwycięstwa Polacy zagrają w finale z Ukrainą lub Szwecją.

W tej sytuacji decyzja o oszczędzeniu napastnika wydaje się naturalna, zwłaszcza że sezon wchodzi w decydującą fazę. Ewentualna absencja Lewandowskiego otwiera drzwi dla Ferrana Torresa, który przechodzi trudniejszy okres. Hiszpan nie zdobył bramki od końca stycznia i wyraźnie potrzebuje przełamania. Mecz z Rayo Vallecano może być dla niego idealną okazją, by odzyskać skuteczność i przypomnieć o swoim potencjale.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości