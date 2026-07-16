Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Ronald Araujo celem Diego Simeone. Atletico Madryt szykuje transfer?

Atletico Madryt chce wreszcie zasiąść na tronie La Ligi. Klub jednak musi odpowiednio wzmocnić skład, a wiele do powiedzenia w tej kwestii ma sam Diego Simeone. Jak się okazuje, argentyński trener wytypował już cel transferowy. „Mundo Deportivo” przekazuje, że szkoleniowiec Los Colchoneros chciałby nawiązać współpracę z Ronaldem Araujo z FC Barcelony.

Wspomniane źródło zdradza, że nieprzypadkowo Urugwajczyk trafił na listę życzeń Diego Simeone. Szkoleniowiec Atletico Madryt od dawna obserwuje defensora Dumy Katalonii i dobrze poznał jego pozytywne strony. Zawodnik mocno mu imponuje, przez co poprosił Atletico Madryt o ten transfer. To nie pierwszy piłkarz Blaugrany, który jest łączony z przeprowadzką na Wanda Metropolitano. Los Colchoneros chcą również Ferrana Torresa.

Ronald Araujo nie przeżywa dobrych miesięcy. Urugwajczyk z ważnego zawodnika, stał się jednym z najsłabszych ogniw drużyny. FC Barcelona jednak jeszcze nie podjęła decyzji odnośnie przyszłości defensora. Nie wiemy, czy w przypadku oferty Atletico Madryt, będą rozważali zakończenie współpracy z jednym ze swoich kapitanów.

Dotychczas Ronald Araujo rozegrał 213 spotkań w koszulce FC Barcelony. Reprezentant Urugwaju zdołał zgromadzić na swoim koncie 14 trafień, a także zaliczył siedem asyst.