Zwrot akcji wokół gwiazdy Realu. Mourinho odegrał kluczową rolę

fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Manchester United może się rozczarować. Gwiazda Realu postawiła sprawę jasno

Eduardo Camavinga znalazł się w centrum transferowych spekulacji po tym, jak Manchester United zaczął analizować możliwe wzmocnienia środka pola. Angielski gigant poszukuje następcy Casemiro, a nazwisko francuskiego pomocnika Realu Madryt od kilku tygodni przewija się w medialnych doniesieniach. Najnowsze informacje wskazują jednak, że ewentualny transfer jest obecnie mało prawdopodobny.

Jak przekazał Fabrizio Romano na swoim kanale na platformie YouTube, klub z Premier League nie podjął jeszcze formalnych działań mających na celu sprowadzenie 23-latka. Powód jest prosty, sam zawodnik nie wykazuje zainteresowania zmianą barw klubowych i koncentruje się na dalszej grze w stolicy Hiszpanii.

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Camavinga ma za sobą kampanię, którą trudno uznać za udaną. Francuz nie odegrał tak znaczącej roli, jakiej oczekiwano od niego w szeregach giganta La Liga, co wywołało pytania o jego przyszłość. Mimo to pomocnik nie zamierza szukać nowego wyzwania. Według informacji znanego dziennikarza jego priorytetem jest pozostanie na Santiago Bernabeu i walka o miejsce w składzie.

Szczególnie istotny ma być dla niego nowy etap pod wodzą Jose Mourinho. Camavinga wierzy, że może odzyskać najwyższą formę i ponownie stać się ważnym ogniwem zespołu. To właśnie dlatego nie rozważa obecnie opuszczenia klubu, nawet jeśli zainteresowanie ze strony Manchesteru United pozostaje realne.