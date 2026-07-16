Zwrot akcji wokół gwiazdy Realu. Mourinho odegrał kluczową rolę

15:39, 16. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (YT)

Eduardo Camavinga nie zamierza opuszczać Realu Madryt mimo rosnących spekulacji transferowych. Francuz chce przekonać do siebie Jose Mourinho i odzyskać mocną pozycję.

Jose Mourinho
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fot. Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Manchester United może się rozczarować. Gwiazda Realu postawiła sprawę jasno

Eduardo Camavinga znalazł się w centrum transferowych spekulacji po tym, jak Manchester United zaczął analizować możliwe wzmocnienia środka pola. Angielski gigant poszukuje następcy Casemiro, a nazwisko francuskiego pomocnika Realu Madryt od kilku tygodni przewija się w medialnych doniesieniach. Najnowsze informacje wskazują jednak, że ewentualny transfer jest obecnie mało prawdopodobny.

Jak przekazał Fabrizio Romano na swoim kanale na platformie YouTube, klub z Premier League nie podjął jeszcze formalnych działań mających na celu sprowadzenie 23-latka. Powód jest prosty, sam zawodnik nie wykazuje zainteresowania zmianą barw klubowych i koncentruje się na dalszej grze w stolicy Hiszpanii.

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Camavinga ma za sobą kampanię, którą trudno uznać za udaną. Francuz nie odegrał tak znaczącej roli, jakiej oczekiwano od niego w szeregach giganta La Liga, co wywołało pytania o jego przyszłość. Mimo to pomocnik nie zamierza szukać nowego wyzwania. Według informacji znanego dziennikarza jego priorytetem jest pozostanie na Santiago Bernabeu i walka o miejsce w składzie.

Szczególnie istotny ma być dla niego nowy etap pod wodzą Jose Mourinho. Camavinga wierzy, że może odzyskać najwyższą formę i ponownie stać się ważnym ogniwem zespołu. To właśnie dlatego nie rozważa obecnie opuszczenia klubu, nawet jeśli zainteresowanie ze strony Manchesteru United pozostaje realne.

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