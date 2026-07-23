Juventus pozbywa się napastnika. Ten klub wygrał wyścig

Lois Openda jest o krok od odejścia z Juventusu. Belg nie zdołał przekonać do siebie Luciano Spallettiego i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach wróci do Ligue 1.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Lyon wygrał wyścig o Opendę

Przyszłość Loisa Opendy w Turynie wydaje się przesądzona. Napastnik nie zdołał wywalczyć sobie ważnej roli w zespole Luciano Spallettiego i znalazł się na końcu hierarchii wśród ofensywnych zawodników. „Calciomercato” informuje, że decyzja o rozstaniu została już praktycznie podjęta, a oficjalne potwierdzenie może nastąpić po sobotnim sparingu ze Standardem Liege.

Najbliżej pozyskania reprezentanta Belgii jest Olympique Lyon. Według doniesień z Francji klub prowadzony przez Paulo Fonsekę wyprzedził w wyścigu Crystal Palace oraz Lens. Strony mają pracować nad wypożyczeniem z opcją wykupu, ponieważ żaden z zainteresowanych klubów nie chce zapłacić 40 milionów euro, których oczekuje Juventus.

Powrót do Ligue 1 ma być dla Opendy szansą na odbudowanie kariery. Napastnik zna już realia francuskiej ligi, w której wcześniej błyszczał w barwach Lens. Dodatkowym argumentem ma być osoba Paulo Fonseki, który rozmawiał już z piłkarzem i widzi go jako ważne ogniwo zespołu przed eliminacjami do Ligi Mistrzów.

Juventus liczy na szybkie zamknięcie całej operacji. Openda trafił do Turynu latem 2025 roku za blisko 44 miliony euro po nieudanych negocjacjach w sprawie Randala Kolo Muaniego. Teraz wszystko wskazuje na to, że jego przygoda ze Starą Damą zakończy się znacznie szybciej, niż pierwotnie zakładano.