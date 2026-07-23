Brunes odchodzi z Rakowa! Trafi do uczestnika Ligi Mistrzów

Jonatan Braut Brunes jest o krok od odejścia z Rakowa Częstochowa. Porozumienie ze Spartą Praga jest na finiszu - donosi Kamil Głębocki. Napastnik nie zagra w el. Ligi Konferencji z Vallettą FC.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Jonatan Braut Brunes ma zamienić Raków na Spartę Praga

Raków Częstochowa w czwartek (23 lipca) zmierzy się z Vallettą FC w ramach el. Ligi Konferencji. Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie Medalików w sezonie 2026/2027. Już wiadomo, że nie zagra w nim Jonatan Braut Brunes. Nie jest tajemnicą, że Norweg cieszy się dużym zainteresowaniem. Ostatnio media rozpisywały się na temat potencjalnego transferu do Czech. Wygląda na to, że jest coraz bliżej.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał Kamil Głębocki. Dziennikarz poinformował, że Brunesa zabraknie w składzie na starcie z Vallettą. Co więcej, negocjacje na linii Raków – Sparta postępują, a porozumienie jest bardzo blisko. Wygląda na to, że napastnik nie zagra już żadnego spotkania w barwach klubu spod Jasnej Góry.

– Jonatan Brunes nie zagra w dzisiejszym meczu z Vallettą. Trwają negocjacje pomiędzy Rakowem, a Spartą Praga. Klub z Czech zbliżył się do porozumienia, oferty nie są dalekie od oczekiwań częstochowian. Norweg czeka na porozumienie i jest gotowy zmienić pracodawcę. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że piłkarz w Rakowie już nie zagra – napisał Kamil Głębocki.

Braut Brunes jest związany z Rakowem od sezonu 2024/2025. Łącznie uzbierał 81 meczów, w których strzelił 40 bramek. Wcześniej był związany z takimi klubami jak OH Leuven, Stromsgodset, Lillestrom czy IK Start.