Barcelona „zarobi” na tej kontuzji. Tyle wypłaci FIFA

Barcelona w kilku najbliższych spotkaniach będzie musiała radzić sobie bez jednej z gwiazd. Raphinha doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Brazylii. Znamy kwotę, jaką FIFA wypłaci Blaugranie za absencję napastnika.

Barcelona otrzyma rekompensatę

Raphinha został zmieniony już w przerwie meczu Brazylia – Francja. Chociaż wstępne prognozy były optymistyczne, to okazało się, że uraz 29-latka jest zdecydowanie bardziej poważny. Barcelona traci gwiazdę na kilka tygodni.

Nieobecność kluczowego zawodnika to potężny problem dla Dumy Katalonii, która wkracza w decydujący moment sezonu. Hansi Flick będzie musiał radzić sobie bez Brazylijczyka między innymi w trzech zbliżających się spotkaniach z Atletico.

W absencji Raphinhii trudno doszukiwać się jakichkolwiek pozytywów. FIFA w niewielkim stopniu zrekompensuje Blaugranie pauzę jednego z najlepszych graczy. Dzienna rekompensata za kontuzje wynosi 20 548 euro, o czym przypomina Diario Sporto To oznacza, że za pięciotygodniową nieobecność ​​lider La Liga otrzyma 143 836 euro.