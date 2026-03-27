Alarm w Barcelonie! Gwiazdor opuści zgrupowanie kadry!

20:00, 27. marca 2026 20:52, 27. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Barcelona otrzymała fatalne wieści dotyczące swojej gwiazdy. Raphinha doznał kontuzji mięśniowej i opuści zgrupowanie reprezentacji Brazylii.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona traci gwiazdę!

Rapinha nie wyszedł na drugą połowę towarzyskiego spotkania Brazylia – Francja. Początkowe wieści sugerowały uraz mięśniowy, z czego Barcelona nie mogła być zadowolona. Aktualizacja mediów z Kraju Kawy była nieco bardziej optymistyczna i wskazywała na zmęczenie.

Jednak niedługo później oficjalny komunikat wystosowała krajowa federacja. CBF (Confederação Brasileira de Futebol) zna już wyniki wstępnych badań i potwierdza – Raphinha doznał kontuzji mięśnia w prawym udzie.

Napastnik nie zagra z Chorwacją i został wycofany ze zgrupowania. Jak poważne są problemy zdrowotne 29-latka? W tej chwili brakuje dokładnych informacji. Gwiazdor Blaugrany wraca do klubu, gdzie rozpocznie rehabilitację.

Barcelona 4 kwietnia zmierzy się z Atletico w 30. kolejce La Liga, a cztery dni później zagra z Rojiblancos w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Raphinha może stracić kluczowy moment sezonu. Jak w tej sytuacji poradzi sobie Hansi Flick?

Aktualizacja: Barcelona poinformowała, że Raphinha będzie pauzował pięć tygodni. To oznacza, że opuści przynajmniej siedem meczów.

