Gwiazda PSG otwarta na transfer do Realu. Jorge Mendes poprosił o rozmowy

10:00, 24. kwietnia 2026
Jakub Boroń
Jorge Mendes, jeden z najbardziej wpływowych agentów piłkarskich, podjął kroki w celu sfinalizowania głośnego transferu na linii Paryż – Madryt.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Jorge Mendes

Jorge Mendes sonduje transfer Vitinhi

Jorge Mendes, reprezentujący interesy Vitinhi, podjął pierwsze kroki w kierunku przeprowadzki pomocnika do Hiszpanii. Według portugalskich mediów agent zwrócił się do zarządu PSG z prośbą o rozpoczęcie rozmów z Realem Madryt.

Paryżanie uważają swojego zawodnika za kluczowy element projektu sportowego, co komplikuje wszelkie negocjacje. Interwencja wpływowego agenta może być jednak decydująca dla odblokowania tej operacji w nadchodzącym czasie.

Profil Portugalczyka bardzo podoba się władzom Królewskich. Jeśli zawodnik byłby dostępny na rynku, Real Madryt traktowałby go jako idealną opcję do wzmocnienia środka pola. Los Blancos widzą w nim idealnego następcę Kroosa i Modricia.

Sam Vitinha widzi w tym transferze wielką szansę i jest entuzjastycznie nastawiony do gry w Madrycie. Nie planuje on jednak wchodzić w konflikt z obecnym pracodawcą.

Pomocnik chce, aby ewentualne odejście odbyło się na drodze naturalnego porozumienia między klubami. Na ten moment PSG ma ostatnie słowo, choć Mendes zaczął już aktywnie działać w tej sprawie.

