Nowy faworyt do Złotej Piłki. Wyraźnie wyprzedza Yamala i Mbappe

Rywalizacja o Złotą Piłkę nabiera rumieńców, a faworytem ponownie nie jest zawodnik Barcelony czy Realu Madryt. Na szczycie rankingu stoi obecnie gwiazda Bayernu Monachium.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michael Olise i Kylian Mbappe

Olise czy Kane? Gwiazda Bayernu faworytem do Złotej Piłki

Bayern Monachium po triumfie nad Realem Madryt przygotowuje się do półfinałowego dwumeczu z Paris Saint-Germain. Rezultat tej rywalizacji będzie bardzo istotny, bowiem zdaniem wielu zwycięzca najprawdopodobniej sięgnie po Ligę Mistrzów. W drugim półfinale mierzą się Arsenal oraz Atletico Madryt, więc ekipy z nieco niższej półki.

Na znakomite wyniki Bawarczyków w tym sezonie kluczowy wpływ mają Harry Kane oraz Michael Olise. To właśnie ta dwójka jest uważana za głównych faworytów do triumfu w plebiscycie Złotej Piłki, a „Score90” uważa, że na szczycie rankingu znajduje się obecnie francuski skrzydłowy. Rozgrywa on kosmiczny sezon, o czym świadczą statystyki na poziomie 18 bramek oraz 29 asyst w 45 występach.

Do ostatecznych rozstrzygnięć jeszcze daleka droga, więc wiele może się zmienić. Na wynik najprawdopodobniej wpłynie to, kto zwycięży Ligę Mistrzów. Jeśli zrobi to PSG, znacząco wzrosną notowania Ousmane’a Dembele czy Vitinhi, a w przypadku triumfu Arsenalu o Złotą Piłkę może ubiegać się Declan Rice. Nie należy ponadto zapominać o tegorocznych mistrzostwach świata, które mogą zadecydować o triumfatorze plebiscytu. Na papierze faworytem jest reprezentacja Francji, więc Olise, Dembele czy Kylian Mbappe wiele sobie po tym turnieju obiecują.

Aktualne podium rankingu zamyka Lamine Yamal, a w czołowej piątce znajdują się też Mbappe i Erling Haaland.