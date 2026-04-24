Edin Terzić blisko hiszpańskiego klubu. Decyzja już zapadła

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Edin Terzic

Athletic Bilbao zatrudni Edina Terzicia

Edin Terzić po przerwie wraca do pracy trenerskiej i już wkrótce rozpocznie nowy rozdział w swojej karierze. Szkoleniowiec po sezonie 2023/24 rozstał się z Borussią Dortmund, gdzie pełnił różne funkcje, a jako pierwszy trener poprowadził zespół w ponad 120 spotkaniach. Po dwóch latach przerwy zdecydował się ponownie objąć drużynę.

Nowym miejscem pracy 43-latka będzie Athletic Bilbao. Dotychczasowy trener Ernesto Valverde ogłosił, że po zakończeniu obecnego sezonu opuści klub. 62-letni szkoleniowiec pracował w Bilbao przez ostatnie cztery lata.

Decyzja Valverde zmusiła władze klubu do rozpoczęcia intensywnych poszukiwań następcy. Jak poinformował Florian Plettenberg, zarząd Athletiku osiągnął już pełne porozumienie z Terziciem. Niemiec ma objąć zespół od przyszłego sezonu i podpisać kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku.

Terzić od początku znajdował się w gronie głównych kandydatów do przejęcia drużyny. Jego doświadczenie zdobyte w Bundeslidze, a także umiejętność pracy z młodymi zawodnikami sprawiają, że dobrze wpisuje się w filozofię baskijskiego klubu, który słynie z rozwijania talentów. Obecnie Athletic zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i wciąż liczy się w walce o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach.