FC Barcelona chce zatrzymać gwiazdę. Gigant zrobi wyjątek

FC Barcelona nie planuje sprzedaży Ferrana Torresa, mimo wątpliwości dotyczących kontraktu. "El Nacional" donosi, że Katalończycy mogą zrobić dla napastnika wyjątek.

Ferran Torres spokojny o swoją przyszłość w Barcelonie

FC Barcelona znalazła się w trudnym punkcie w sprawie dotyczącej przyszłości Ferrana Torresa. Jak ujawnia „El Nacional”, kataloński gigant może zostać zmuszony do złamania jednego z wewnętrznych przepisów dotyczących polityki kontraktowej, by zatrzymać napastnika na kolejny sezon.

W Dumie Katalonii od kilku lat obowiązuje zasada mająca ograniczać ryzyko utraty zawodników w ostatniej fazie kontraktów. Wprowadzono ją po wcześniejszych doświadczeniach Ousmane Dembele. Celem tej polityki było także zapobieganie sytuacjom, w których zawodnicy odchodzą za darmo lub wykorzystują swoją pozycję do negocjowania korzystniejszych warunków.

Obecna sytuacja Torresa podważa jednak strategię. Hiszpański napastnik ma ważny kontrakt tylko do czerwca 2027 roku. To sprawia, że Barcelona ma wybór – renegocjować umowę już teraz albo zaakceptować ryzyko, że zawodnik w może odejść bez kwoty odstępnego.

W zależności od planów trenera Hansi Flick, dalsza obecność Torresa w drużynie może mieć istotne znaczenie dla utrzymania głębi składu w wymagającym sezonie. Hiszpańskie media wyraźnie podkreślają, że ewentualne pozostawienie 26-letniego snajpera bez przedłużenia kontraktu byłoby w praktyce wyjątkiem od reguły.

W trwającym sezonie Torres zdobył 19 bramek w 45 występach. Latem Blaugrana planuje transfer środkowego napastnika. Hiszpan musiałby się pogodzić z drugoplanową rolą na Camp Nou.