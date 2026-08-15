Real Madryt wydał na nich pieniądze. Ta lista jest zaskakująco krótka

Real Madryt od lat konsekwentnie stawia na młodość. Od transferu Luki Modricia klub z ligi hiszpańskiej tylko pięć razy zapłacił za zawodnika, który przekroczył 25. rok życia.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Florentino Perez trzyma się jednej zasady. Real Madryt robi tylko wyjątki

Real Madryt od dawna buduje swoją politykę transferową według jasno określonych zasad. Florentino Perez niechętnie sięga po doświadczonych zawodników, jeśli wiąże się to z koniecznością zapłacenia wysokiego odstępnego. Znacznie częściej klub z Estadio Santiago Bernabeu inwestuje w młode talenty, które mogą przez lata stanowić o sile zespołu albo w przyszłości przynieść znaczący zysk.

Skala tej strategii robi wrażenie. Jak wynika z informacji przekazanych przez Madrid Zone na platformie X, od transferu Luki Modricia klub zapłacił za zawodnika powyżej 25. roku życia zaledwie pięć razy.

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Lista wyjątków jest bardzo krótka. Wśród nich znalazł się Eden Hazard, który przychodził z Chelsea jako jedna z największych gwiazd światowego futbolu. Real zdecydował się również na sprowadzenie Thibauta Courtoisa, widząc w belgijskim bramkarzu rozwiązanie problemu między słupkami na wiele lat.

Kolejnym wyjątkiem był Keylor Navas, który po znakomitym mundialu w Brazylii trafił do Madrytu. Na liście znalazł się również Diego Lopez, sprowadzony w trybie awaryjnym, oraz Kiko Casilla, wychowanek Realu powracający do klubu z Espanyolu.

🚨 NEW: From the signing of Luka Modrić in 2013 until last summer for Trent, Real Madrid have paid a transfer fee for only FIVE players over the age of 25:



• Eden Hazard

• Keylor Navas

• Thibaut Courtois

• Kiko Casilla

• Diego Lopez @diarioas 🤯 pic.twitter.com/9P2I8oCyAC — Madrid Zone (@theMadridZone) August 15, 2026

Co ciekawe, w najnowszej erze transferowej Real jeszcze mocniej trzyma się tej filozofii. Przykładem jest Trent Alexander-Arnold, który trafił do ekipy z La Liga po zakończeniu kontraktu z Liverpoolem, a więc bez konieczności płacenia odstępnego.

To właśnie połączenie młodości, potencjału i okazji rynkowych stało się jednym ze znaków rozpoznawczych Realu. Klub nie kupuje doświadczenia za wszelką cenę. Jeśli już robi wyjątek, musi mieć ku temu naprawdę mocny powód.