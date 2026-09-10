Barcelona i oburzenie Deco przed Złotą Piłką. „To skandal”

13:02, 10. września 2026 13:27, 10. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El mon a RAC1 / Mundo Deportivo

Lamine Yamal wyrasta na głównego kandydata do otrzymania Złotej Piłki. Deco nie ma wątpliwości co do jego szans. Dyrektor FC Barcelony ostro ocenił też brak Pedriego i Raphinhi.

Deco
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fot Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona ma swojego faworyta. Deco nie gryzł się w język

Lamine Yamal ma zdaniem Deco wszystko, aby sięgnąć po najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę w świecie piłki nożnej. Dyrektor sportowy FC Barcelony wysoko ocenia sezon młodego skrzydłowego, ale jednocześnie nie kryje oburzenia z powodu listy nominowanych do Złotej Piłki.

– Myślę, że Lamine Yamal jest najlepszym kandydatem. Nie mam co do tego wątpliwości. Chociaż każdy będzie bronił swojego stanowiska. Miał świetny sezon w Barcelonie i dotarł do mistrzostw świata po kontuzji. W zeszłym sezonie był kluczowy dla zwycięstwa w La Liga. Kocha piłkę nożną. To tak, jak wtedy, gdy Leo wygrywał i Leo był najlepszy. W tym przypadku nie ma wiele do powiedzenia – mówił Deco w rozmowie z „El mon a RAC1” cytowanej przez „Mundo Deportivo”.

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Były reprezentant Portugalii zdecydowanie mniej dyplomatycznie wypowiedział się natomiast o braku na liście nominowanych dwóch innych zawodników Blaugrany. Jego zdaniem szczególnie nieobecność Pedriego i Raphinhi jest trudna do zrozumienia.

– To skandal na skalę światową. Nie rozumiem tych list i sposobu ich tworzenia, ale w nagrodach jest wiele niesprawiedliwości. Trudno uwierzyć, że Pedri nie został uwzględniony ze względu na swój talent, w przeciwieństwie do Raphinhi – stwierdził dyrektor sportowy Blaugrany.

Wypowiedź Deco pokazuje, jak mocno Barcelona wierzy w Lamine’a Yamala. 18-latek był jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu w poprzednim sezonie, a jego forma sprawiła, że coraz częściej wymienia się go w gronie faworytów do najważniejszych indywidualnych wyróżnień.

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