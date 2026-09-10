Barcelona i oburzenie Deco przed Złotą Piłką. „To skandal”

Lamine Yamal wyrasta na głównego kandydata do otrzymania Złotej Piłki. Deco nie ma wątpliwości co do jego szans. Dyrektor FC Barcelony ostro ocenił też brak Pedriego i Raphinhi.

fot Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona ma swojego faworyta. Deco nie gryzł się w język

Lamine Yamal ma zdaniem Deco wszystko, aby sięgnąć po najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę w świecie piłki nożnej. Dyrektor sportowy FC Barcelony wysoko ocenia sezon młodego skrzydłowego, ale jednocześnie nie kryje oburzenia z powodu listy nominowanych do Złotej Piłki.

– Myślę, że Lamine Yamal jest najlepszym kandydatem. Nie mam co do tego wątpliwości. Chociaż każdy będzie bronił swojego stanowiska. Miał świetny sezon w Barcelonie i dotarł do mistrzostw świata po kontuzji. W zeszłym sezonie był kluczowy dla zwycięstwa w La Liga. Kocha piłkę nożną. To tak, jak wtedy, gdy Leo wygrywał i Leo był najlepszy. W tym przypadku nie ma wiele do powiedzenia – mówił Deco w rozmowie z „El mon a RAC1” cytowanej przez „Mundo Deportivo”.

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Były reprezentant Portugalii zdecydowanie mniej dyplomatycznie wypowiedział się natomiast o braku na liście nominowanych dwóch innych zawodników Blaugrany. Jego zdaniem szczególnie nieobecność Pedriego i Raphinhi jest trudna do zrozumienia.

– To skandal na skalę światową. Nie rozumiem tych list i sposobu ich tworzenia, ale w nagrodach jest wiele niesprawiedliwości. Trudno uwierzyć, że Pedri nie został uwzględniony ze względu na swój talent, w przeciwieństwie do Raphinhi – stwierdził dyrektor sportowy Blaugrany.

Wypowiedź Deco pokazuje, jak mocno Barcelona wierzy w Lamine’a Yamala. 18-latek był jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu w poprzednim sezonie, a jego forma sprawiła, że coraz częściej wymienia się go w gronie faworytów do najważniejszych indywidualnych wyróżnień.