ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jesus Navas

Jesus Navas podpisał dożywotni kontrakt z Sevillą

Sevilla kilka dni temu wystosowała oficjalny komunikat informujący, że Jesus Navas nie przedłuży wygasającej umowy i tym samym opuści hiszpański klub po zakończeniu obecnego sezonu. W sprawie przyszłości prawego obrońcy nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot – wahadłowy ostatecznie parafował “dożywotni kontrakt” ze swoim macierzystym zespołem. Kapitan andaluzyjskiej drużyny do 31 grudnia 2024 roku pozostanie czynnym piłkarzem, a następnie obejmie dowolne stanowisko w klubie.

Co ważne, 38-latek zgodził się grać za darmo, a jego pensja przez najbliższe pół roku będzie przekazywana na rzecz fundacji Sevilli. 51-krotny reprezentant Hiszpanii do akademii Los Nervionenses dołączył w 2000 roku, a w 2004 roku został włączony do pierwszego zespołu Sevillistas. Jesus Navas występował w nim do 2013 roku, ponieważ wówczas zdecydował się na przenosiny do Manchesteru City. Cztery lata później wrócił jednak na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, gdzie gra do dzisiaj.

Legendarny zawodnik w koszulce andaluzyjskiej ekipy dotychczas rozegrał łącznie aż 684 mecze, strzelił 37 goli i zaliczył 119 asyst. W następnej kampanii będzie miał szansę poprawić swój dorobek.