Araujo zwrócił się do kibiców Liverpoolu. „Dam z siebie wszystko”

Ronald Araujo został wypożyczony z Barcelony do Liverpoolu. 27-letni stoper zabrał głos po przeprowadzce na Wyspy Brytyjskie. - Będę ciężko pracować i dam z siebie wszystko - przyznał.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo zabrał głos po przeprowadzce do Liverpoolu

Ronald Araujo podczas aktualnego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Barcelony do Liverpoolu. 27-letni stoper przeniósł się do Anglii, gdzie liczy na regularne występy. Gigant Premier League pokryje całość jego pensji, a po zakończeniu przyszłej kampanii będzie mógł wykupić rosłego defensora za kwotę oscylującą w granicach 55 milionów euro.

Etatowy reprezentant Urugwaju zabrał głos po przenosinach na Anfield Road i zwrócił się do fanów ekipy The Reds. – Dam z siebie wszystko. Chcę bardzo ciężko pracować. Dziękuję kibicom za wiadomości, które już od nich otrzymałem. Mam nadzieję, że nie zawiodę fanów i dobrze spiszę się w całym sezonie – powiedział środkowy obrońca, cytowany przez Fabrizio Romano.

Ronald Araujo trafił do La Masii w 2018 roku, a dwa lata później zadebiutował w pierwszym zespole Barcelony. W poprzednim sezonie La Ligi rozegrał 24 mecze i zdobył 3 bramki. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 25-30 milionów euro. Urugwajczyk dzięki sile, szybkości oraz agresywnemu stylowi gry może dobrze odnaleźć się w Liverpoolu.