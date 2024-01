IMAGO / eu-images Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona w czwartek rozgrywała mecz w ramach półfinału Superpucharu Hiszpanii

Wynik w starciu z Osasuną otworzył w drugiej połowie Robert Lewandowski. Polak zdobywał już gole we wszystkich rozgrywkach, w których wystąpił w tym sezonie

Ostatecznie mecz zakończył się rezultatem 2:0. Blaugrana w finale zmierzy się z Realem Madryt

Lewandowski przełamał obronę Osasuny i otworzył jej drogę do finału

FC Barcelona w czwartek walczyła o awans do finału Superpucharu Hiszpanii, gdzie czekają już zawodnicy Realu Madryt. Mistrzowie La Ligi długo męczyli się z Osasuną Pampeluna. Nie tylko nie potrafili wyjść na prowadzenie, ale też tuż przed przerwą kontuzji doznał Raphinha. Reprezentant Brazylii nie zdołał wrócić do gry i zmienił go Lamine Yamal.

Po zmianie stron przyszło jednak nieco więcej pozytywnych informacji dla fanów Dumy Katalonii. W 59. minucie podopieczni Xaviego Hernandeza wreszcie dopięli swego. Andreas Christensen nacisnął na rywala i piłka trafiła do Ilkaya Guendogana. Reprezentant Niemiec podał precyzyjnie do Roberta Lewandowskiego, a Polak przypomniał sobie swoje najlepsze czasy i nie dał szans Sergio Herrerze.

🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI STRZELA GOLA W SUPERPUCHARZE HISZPANII! ⚽🔥



Świetnie zachował się w tej sytuacji Polak! ✨ Wszedł w pole karne i idealnie przymierzył przy słupku! 🎯🏆 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/5lQwRLJwo8 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 11, 2024

To trafienie rozluźniło Blaugranę. Krótko po wyjściu na prowadzenie po kilkutygodniowej przerwie wszedł też na murawę Pedri i zostawił po sobie dobre wrażenie. To nie on jednak ustalił wynik. Już w doliczonym czasie gry Lamine Yamal zaatakował z prawego skrzydła i trafił na 2:0. Tym samym Duma Katalonii awansowała do finału, gdzie czekają już zawodnicy Realu Madryt. El Clasico zobaczymy już w najbliższą niedzielę.

