Od kilku lat każde kolejne okienko transferowe wiąże się z sagą pod tytułem “Kylian Mbappe przenosi się do Realu Madryt”

Część ważnych osób w szeregach Królewskich nie sądzi jednak, by Francuz był najlepszą opcją do wzmocnienia klubu

Ci preferują kandydaturę Victora Osimhena

Nie wszyscy w Realu mają taką cierpliwość do Mbappe, jak Florentino Perez

Czy Kylian Mbappe wreszcie przeniesie się do Realu Madryt? Tego nie wiedzą nawet najstarsi górale. Właściwie, odkąd reprezentant Francji przeniósł się do Paris Saint-Germain w 2017 roku, nie ustają plotki na ten temat. Nie inaczej jest i podczas trwającego, zimowego okienka transferowego.

Codziennie otrzymujemy sprzeczne doniesienia na temat stanu negocjacji piłkarza z Królewskimi. Florentino Perez wykazuje się anielską cierpliwością wobec gracza, który latem 2022 roku w ostatniej chwili zmienił zdanie i pozostał w stolicy Francji. Jak informuje portal Football Transfers, a za nim takie źródła, jak Mundo Deportivo, nie każdy w zarządzie Los Blancos uważa sprowadzenie gwiazdy PSG za najlepszy pomysł. Według nich znacznie lepszym kandydatem jest Victor Osimhen. Reprezentant Nigerii sprawia mniej problemów pozaboiskowych, a do tego jego sposób grania bardziej przypomina Karima Benzemę, a to właśnie napastnika tego typu brakuje obecnie Realowi. Do tego wspomniane, “bardziej doświadczone i mądrzejsze” głowy są przekonane, że koszt sprowadzenia gwiazdy SSC Napoli nie przekroczyłby tego, ile wyniesie pensja i premia dla Mbappe. Nawet, jeśli ten trafi do Madrytu jako wolny zawodnik. Football Transfers podkreśla jednak, że Perez od lat ma osobistą obsesję na punkcie kupna Francuza. A zatem możliwość znalezienia dla niego kontrkandydata będzie możliwy dopiero, gdy prezes podejmie taką decyzję.

Osimhen w tym sezonie rozegrał w 18 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i trzy asysty.

