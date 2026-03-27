Barcelona martwi się o gwiazdę. Nowe wieści z reprezentacji

Barcelona czeka na dokładne wyniki badań swojej gwiazdy. Raphinha miał doznać kontuzji mięśniowej podczas meczu Brazylia - Francja. Nowe wieści w tej sprawie podaje ge.globo.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Casemiro i Raphinha (Brazylia - Francja)

Barcelona może odetchnąć z ulgą?

W czwartkowy wieczór Brazylia zmierzyła się z Francją w meczu towarzyskim. W pojedynku finalistów Mistrzostw Świata 2026 padły trzy bramki. W starciu na Gillette Stadium w Foxborough triumfowali Trójkolorowi. Na gole Kyliana Mbappe i Hugo Ekitike odpowiedział Bremer.

Na drugą połowę rywalizacji nie wyszedł Raphinha. 29-latka zastąpił Luiz Henrique. Takim obrotem spraw wyraźnie zaniepokojona była Barcelona – Blaugrana wkracza w kluczowy moment sezonu. Napastnik miał doznać urazu mięśniowego.

Wszystko wskazuje na to, że gwiazdor Dumy Katalonii nie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Zmiana to wyłącznie efekt zmęczenia, o czym informuje ge.globo. Jednak w ramach środków ostrożności Raphinha ma zostać wyłączony z kadry na kolejny pojedynek, a więc mecz z Chorwacją.