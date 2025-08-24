Flick może odsunąć Lewandowskiego na ławkę. Ma ważny powód

Robert Lewandowski może zostać odsunięty przez Hansiego Flicka na ławkę rezerwowych pomimo powrotu po kontuzji. Powodem ma być bardzo dobra forma Ferrana Torresa, o czym donosi serwis "El Nacional".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski na ławce, powodem dobra forma Ferrana Torresa

Barcelona po dwóch pierwszych meczach nowego sezonu ma komplet punktów, ale do idealnej gry Dumy Katalonii brakuje jeszcze wiele. W pierwszym starciu z Mallorcą, gracze Hansiego Flicka mieli problem ze skutecznością i to nawet pomimo tego, że rywal grał w dziewiątkę. Z kolei w spotkaniu z Levante musieli odrabiać straty, gdyż do przerwy przegrywali 0:2. Finalnie w drugiej połowie Blaugrana zdobyła jednak trzy gole i wygrała to spotkanie.

W tym meczu jednak z bardzo dobrej strony pokazał się Ferran Torres, który po kilku minutach drugiej połowy zdobył gola na 2:2. Dla 25-letniego napastnika było to już drugie trafienie w tym sezonie. Oznacza to, że Hiszpan jest obecnie najlepszym strzelcem Barcelony, a poza wymiernymi liczbami zbiera bardzo dobre recenzje. To oznacza, że bardzo trudny będzie także powrót Roberta Lewandowskiego do pierwszego składu, o czym donosi „El Nacional”.

Były kapitan reprezentacji Polski stracił pierwsze mecze nowego sezonu przez kontuzję, ale w najbliższym czasie będzie znów gotowy do gry. Hiszpanie piszą jednak, że Lewandowski może zostać odsunięty na ławkę rezerwowych przez bardzo dobrą formę Ferrana. Trudno się dziwić, bowiem wygryzienie ze składu napastnika aktualnie nie będzie łatwe, a Hansi Flick ma jasne powody, dla których to właśnie Torres powinien grać kosztem Roberta Lewandowskiego.

