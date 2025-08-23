Barcelona w 2. kolejce La Liga mierzyła się z Levante. Blaugrana do przerwy przegrywała 0:2, ale zdołała odwrócić losy meczu. W drugiej połowie na murawie pojawił się Robert Lewandowski.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Levante - Barcelona)

Barcelona wróciła do żywych. Dramat Levante w końcówce

Barcelona do sobotniego pojedynku na Estadi Ciutat de València przystępowała w roli zdecydowanego faworyta. Mistrzowie Hiszpanii rozpoczęli sezon od zwycięstwa na Balearach, a ponadto mierzyli się z ekipą, która w 1. kolejce zanotowała porażkę. Jednak to Levante jako pierwsze umieściło piłkę w siatce rywali. W 8. minucie Jose Morales pokonał Joana Garcię, ale po chwili to trafienie zostało anulowane. 38-latek znalazł się na spalonym.

Siedem minut później gospodarze znowu wpadli w euforię. Tym razem na dłużej. Ivan Romero znalazł się w polu karnym, prostym zwodem zmylił Pau Cubarsiego i płaskim strzałem zaskoczył Garcię. Barca mogła odpowiedzieć w 37. minucie, ale Ferran Torres w kapitalnej sytuacji wypalił prosto w poprzeczkę. Gdy wydawało się, że podopieczni Julián Calero zejdą na przerwę z jednobramkową przewagą, sędzia po analizie VAR przyznał im rzut karny – ręką zagrywał Alejandro Balde. Jedenastkę pewnie wykonał Morales.

Levante prowadzi z Barceloną! 🔥 Ivan Romero z zimną krwią wykończył szybką akcję gospodarzy! 🧊



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 23, 2025

Barcelona złapała kontakt w 49. minucie. Pedri pokusił się o strzał z dystansu i zdobył cudowną bramkę. Pablo Cuñat Campos był bez szans. A już trzy minuty później mistrzowie Hiszpanii odrobili straty. Ferran Torres urwał się obrońcom przy stałym fragmencie gry i uderzeniem bez przyjęcia doprowadził do wyrównania.

BARCA ODROBIŁA STRATY! 🔥🔥 Najpierw fenomenalnym strzałem 🔝 popisał się Pedri, a chwilę później Ferran Torres doprowadził do remisu!



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 23, 2025

W 76. minucie na murawie zameldował się Robert Lewandowski. Pięć minut później Polak upadł po starciu w szesnastce, jednak sędzia uznał, że 37-latek wcześniej faulował obrońcę i nie podyktował rzutu karnego. W 84. minucie Campos instynktownie zareagował po próbie Raphinhii i uratował Levante przed stratą gola. W doliczonym czasie gry Lamine Yamal posłał wrzutkę przed bramkę, a Unai Elgezabal uprzedził Lewandowskiego skierował piłkę do własnej siatki.

🚨 GOL W DOLICZONYM CZASIE GRY! 🚨 Unai Elgezabal pechowo trafia do własnej bramki i Barcelona wygrywa 3:2 z Levante!

Barcelona utrzymała korzystny wynik do ostatniego gwizdka i pokonała Levante. Po dwóch kolejkach Blaugrana ma na koncie sześć punktów. Jej dzisiejsi rywale jeszcze nie wywalczyli ani jednego oczka.

Levante UD – FC Barcelona 2:2 (1:0)

Romero 15′, Morales 45+7′ – Pedri 49′, Torres 52′, Elgezabal 90+1′