Barcelona wróciła do żywych. Dramat Levante w końcówce
Barcelona do sobotniego pojedynku na Estadi Ciutat de València przystępowała w roli zdecydowanego faworyta. Mistrzowie Hiszpanii rozpoczęli sezon od zwycięstwa na Balearach, a ponadto mierzyli się z ekipą, która w 1. kolejce zanotowała porażkę. Jednak to Levante jako pierwsze umieściło piłkę w siatce rywali. W 8. minucie Jose Morales pokonał Joana Garcię, ale po chwili to trafienie zostało anulowane. 38-latek znalazł się na spalonym.
Siedem minut później gospodarze znowu wpadli w euforię. Tym razem na dłużej. Ivan Romero znalazł się w polu karnym, prostym zwodem zmylił Pau Cubarsiego i płaskim strzałem zaskoczył Garcię. Barca mogła odpowiedzieć w 37. minucie, ale Ferran Torres w kapitalnej sytuacji wypalił prosto w poprzeczkę. Gdy wydawało się, że podopieczni Julián Calero zejdą na przerwę z jednobramkową przewagą, sędzia po analizie VAR przyznał im rzut karny – ręką zagrywał Alejandro Balde. Jedenastkę pewnie wykonał Morales.
Barcelona złapała kontakt w 49. minucie. Pedri pokusił się o strzał z dystansu i zdobył cudowną bramkę. Pablo Cuñat Campos był bez szans. A już trzy minuty później mistrzowie Hiszpanii odrobili straty. Ferran Torres urwał się obrońcom przy stałym fragmencie gry i uderzeniem bez przyjęcia doprowadził do wyrównania.
W 76. minucie na murawie zameldował się Robert Lewandowski. Pięć minut później Polak upadł po starciu w szesnastce, jednak sędzia uznał, że 37-latek wcześniej faulował obrońcę i nie podyktował rzutu karnego. W 84. minucie Campos instynktownie zareagował po próbie Raphinhii i uratował Levante przed stratą gola. W doliczonym czasie gry Lamine Yamal posłał wrzutkę przed bramkę, a Unai Elgezabal uprzedził Lewandowskiego skierował piłkę do własnej siatki.
Barcelona utrzymała korzystny wynik do ostatniego gwizdka i pokonała Levante. Po dwóch kolejkach Blaugrana ma na koncie sześć punktów. Jej dzisiejsi rywale jeszcze nie wywalczyli ani jednego oczka.
Levante UD – FC Barcelona 2:2 (1:0)
Romero 15′, Morales 45+7′ – Pedri 49′, Torres 52′, Elgezabal 90+1′