Lamine Yamal od dłuższego już czasu jest porównywany z Lionelem Messim. Reprezentant Hiszpanii ostatnio pozwolił sobie na szczerą wypowiedź na ten temat dla CBS News.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal szczerze o Lionelu Messi

Lamine Yamal to jeden z tych zawodników, z którymi wiązane są duże nadzieje. Mimo młodego wieku piłkarz już jest porównywany z najlepszymi graczami w historii, takimi jak Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo. Ostatnio gracz FC Barcelony odniósł się do porównań do Argentyńczyka.

– Szanuję Messiego za to, kim jest i co znaczy dla futbolu. Jeśli kiedykolwiek spotkamy się na boisku, będziemy darzyć się wzajemnym szacunkiem. Jest najlepszy w historii. Nie chcę być Messim. On wie, że ja nie chcę być nim. Chcę podążać własną drogą, to wszystko – powiedział Lamine Yamal w rozmowie cytowanej przez CBS News.

18-latek jest w pierwszej drużynie Barcy od lata 2023 roku. Jak na razie rozegrał w szeregach Katalończyków łącznie 120 spotkań. Zdobył w nich 32 bramki i zaliczył też 43 asysty. W maju tego roku zawodnik zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Barceloną, który obowiązuje dziś do końca czerwca 2031 roku.

Tymczasem już w najbliższy wtorek Lamine Yamal może stanąć przed szansą poprawienia swojego bilansu goli. Barca zmierzy się w ramach 18. kolejki La Liga z Atletico Madryt. Mecz zacznie się o godzinie 21:00. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia tego roku. Wówczas lepsi byli Katalończycy (1:0).

Ogólnie w trzech spotkaniach między Atletico a Barceloną w 2025 roku dwa razy górą była Blaugrana, a raz miał miejsce remis.

Czytaj więcej: Barcelona wygrywa, ale Flick wymaga więcej