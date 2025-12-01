fot. Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick o prowadzeniu Barcelony w tabeli La Liga

FC Barcelona po rozegraniu czternastu ligowych spotkań ma na swoim koncie 34 punkty. Tym samym Katalończycy mogą pochwalić się pierwszą pozycją w tabeli La Liga, co jest następstwem czterech z rzędu ligowych zwycięstw. Na temat takiej sytuacji kilka słów wyraził szkoleniowiec Blaugrany.

– Jesteśmy pod taką samą presją jak w zeszłym sezonie. Mówiliśmy już, że trwająca kampania będzie trudniejsza, bo każdy chce pokonać mistrzów. Jesteśmy na pierwszym miejscu, ale nie gramy najlepiej. I musimy wrócić na ten poziom – mówił Hansi Flick cytowany przez „Mundo Deportivo”.

– Liderowanie jest zawsze ważne, ale w tym sezonie mieliśmy wiele kontuzji. Nigdy nie szukaliśmy wymówek. Musimy jednak grać bardziej konsekwentnie w naszym wyjściowym składzie. Zeszły sezon był tego doskonałym przykładem. Mieliśmy Pedriego, de Jonga, spójną linię obrony… Mieliśmy stabilność, którą staramy się osiągnąć w tym roku – zaznaczył Niemiec.

– To nie są wymówki. Radzimy sobie z tym. Teraz naszym celem jest wygranie tak ważnego meczu jak jutrzejszy – powiedział trener.

W środę ekipa z Camp Nou zmierzy się w roli gospodarza z Atlético Madryt. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. Będzie to mecz w ramach 19. kolejki ligi hiszpańskiej. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz czwarty w 2025 roku, licząc wszystkie rozgrywki.

