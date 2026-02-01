Barcelona sfinalizowała transfer napastnika. Wielki talent dołączył do giganta

FC Barcelona oficjalnie ogłosiła transfer napastnika Hamzy Abdelkarima z Al-Ahly. 18-latek dołączył do katalońskiego giganta na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hamza Abdelkarim dołącza do Barcelony na zasadzie wypożyczenia

FC Barcelona po tygodniach negocjacji potwierdziła transfer 18-letniego napastnika Hamzy Abdelkarima z Al-Ahly. Egipski zawodnik dołącza do Blaugrany na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z opcją wykupu latem 2026 roku. W drugiej części sezonu będzie częścią kadry rezerw Dumy Katalonii.

Transfer Abdelkarima zapisuje się w historii Barcelony, ponieważ piłkarz zostaje pierwszym Egipcjaninem, który podpisał kontrakt z katalońskim klubem. – Moim celem jest dawanie z siebie wszystkiego dla tego klubu i miejmy nadzieję, że uda mi się dojść do pierwszego zespołu – stwierdził napastnik.

18-latek swoją przygodę z piłką rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Al-Ahly, ale na dobre zwrócił uwagę skautów Barcelony podczas ostatnich mistrzostw świata do lat 17 w barwach reprezentacji Egiptu. W turnieju odegrał kluczową rolę, imponując techniką i skutecznością. Wcześniej egipski klub przedłużył kontrakt Abdelkarima do końca sezonu 2027/28.

Teraz Abdelkarim ma nadzieję, że jego wypożyczenie w Barcelonie przekona władze do sfinalizowania transferu definitywnego po zakończeniu sezonu. Klauzula wykupu wynosi 3 miliony euro, ale kwota może wzrosnąć do 5 milionów euro po spełnieniu dodatkowych warunków w kontrakcie.