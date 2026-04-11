Barcelona – Espanyol: Flick postawi na Lewandowskiego?! Przewidywane składy

10:04, 11. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Barcelona zmierzy się dzisiaj w derbowym pojedynku z zespołem RCD Espanyol. Oto przewidywane składy na to starcie według dziennika "Sport".

Robert Lewandowski
Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Jak zagra Barcelona w rywalizacji z Espanyolem?!

Barcelona w tym sezonie zmierza po obronę mistrzowskiego tytułu. Właściwie nie ma wątpliwości, że obecnie są oni na czystej pozycji do sięgnięcia po drugi triumf z rzędu. Wszystko przez słabą formę Realu Madryt, który ostatnim remisem z Gironą najprawdopodobniej wypisał się z walki o wygranie La Liga. Niemniej najważniejsze dla zespołu Hansiego Flicka jest utrzymanie dobrych wyników.

Najbliższa okazja do tego już w sobotni wieczór, gdy Barcelona podejmie na własnym terenie zespół lokalnego rywala, a więc Espanyolu. Derbowe starcie zapowiada się bardzo ciekawie, choć to oczywiście Duma Katalonii jest faworytem. Niemniej w obliczu walki za kilka dni o odwrócenie strat w Lidze Mistrzów można się zastanawiać, czy przypadkiem nie będą chcieli nieco obniżyć zaangażowania i oszczędzić sił. Wydaje się, że nie, a przynajmniej na to wskazują prognozowane składy.

Oto przewidywany skład Barcelony na mecz z Espanyolem według katalońskiego „Sportu” oraz „Mundo Deportivo”.

„Sport”: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde – Eric Garcia, Gavi – Roony, Fermin Lopez, Olmo – Ferran Torres.

„Mundo Deportivo” – Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde – Casado, Gavi – Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford – Ferran Torres.

