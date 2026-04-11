Manchester City zapytał o transfer Pedriego. Barcelona odpowiedziała

Barcelona otrzymała zapytanie od Manchester City ws. transferu Pedriego tego lata. Duma Katalonii oczekuje za gwiazdora jednak aż miliarda euro, co jest nierealną kwotą, nawet dla Obywateli. Informacje w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo".

Na zdjęciu: Pedri

Barcelona w tym sezonie pewnie zmierza po mistrzostwo Hiszpanii. Obecnie wszystko wskazuje na to, że zespołowi Hansiego Flicka uda się obronić tytuł. Nieco gorzej sytuacja ma się w Lidze Mistrzów, gdzie po pierwszym meczu mają oni sporą stratę do Atletico Madryt, niemniej nadal wszystko pozostaje sprawą otwartą. Z pewnością jednak do odwrócenia losów dwumeczu potrzebna będzie dobra forma całego zespołu, ale przede wszystkim liderów.

Jednym z nich jest Pedri, który notuje bardzo dobry sezon. Środkowy pomocnik Dumy Katalonii uchodzi za jednego z najważniejszych graczy w talii Flicka. Dlatego też nie może dziwić brak chęci sprzedaży. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo”, Barcelona otrzymała zapytanie od Manchesteru City ws. transferu właśnie Pedriego. Odpowiedź była jednak jednoznaczna, za Hiszpana trzeba zapłacić przynajmniej miliard funtów. To kwota zaporowa, nawet dla tak bogatego klubu, jak Obywatele.

Przy tej okazji dziennikarze przypomnieli jednak także, że w 2019 roku Manchester City zaproponował 30 milionów funtów za pomocnika występującego wówczas w Las Palmas. Ten jednak odrzucił propozycję i przeniósł się do Barcelony. W tym sezonie Pedri rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował 10 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 150 milionów euro. Łącznie w obecnym zespole wystąpił 237 razy.

