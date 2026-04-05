Barcelona czeka na powrót gwiazdy. Wtedy Flick może z niego skorzystać

21:06, 5. kwietnia 2026
Źródło: Catalunya Ràdio

Barcelona wkroczyła w kluczową fazę sezonu. Hansi Flick potrzebuje wszystkich rąk na pokładzie. Wiemy, kiedy Frenkie de Jong będzie gotowy do gry.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nadal bez pomocnika. Flick czeka

Frenkie de Jong to jeden z najważniejszych zawodników w kadrze Dumy Katalonii. Jednak Holender zdecydowanie zbyt często zmaga się z urazami. W tym sezonie opuścił już 14 spotkań, a w zdecydowanej większości z nich nie mógł wystąpić z powodu kontuzji. 29-latek od dłuższego czasu nękany jest problemami mięśniowymi. Barcelona regularnie musi radzić sobie bez swojej gwiazdy.

Pomocnik nie zagrał w żadnej z pięciu ostatnich kolejek La Liga. Wszystko wskazuje na to, że absencja byłego zawodnika Ajaxu nie zakończy się przed pierwszym pojedynkiem z Atletico w Lidze Mistrzów. Reprezentant Oranje na pewno opuści środowe starcie na Camp Nou.

Kiedy Frenkie de Jong wróci na boisko? Catalunya Ràdio przekonuje, że Hansi Flick będzie mógł skorzystać z usług swojego podopiecznego w zbliżających się derbach miasta. Wychowanek Willema II Tilburg ma być zdolny do gry w rywalizacji z Espanyolem w 31. kolejce La Liga. Ten mecz odbędzie się 11 kwietnia.

W tym sezonie dwukrotny mistrz Hiszpanii zaliczył 31 meczów. Jego ofensywny dorobek to jeden gol i siedem asyst. Na boisku spędził łącznie 2425 minut.

