Mourinho wskazał kolejnego nietykalnego. Real ściągnął mu konkurenta

Real Madryt sprowadził Marca Cucurellę, co podważyło przyszłość Alvaro Carrerasa. Jose Mourinho uważa go jednak za nietykalnego, a klub nie zamierza go sprzedawać - informuje "AS".

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Carreras nie do ruszenia. Mourinho już zdecydował

Real Madryt ruszył tego lata na rynek z zamiarem przebudowania defensywy. To polecenie Jose Mourinho, który uważa, że słabość tej formacji zadecydowała o niepowodzeniach w dwóch ostatnich sezonach. Królewscy działają bardzo szybko – sfinalizowali już transfery Marca Cucurelli i Ibrahimy Konate, a wkrótce ogłoszony ma zostać również Denzel Dumfries.

Intrygujący jest przede wszystkim ruch związany z Cucurellą, bowiem w Realu nie brakuje lewych defensorów. Oprócz Alvaro Carrerasa, w drużynie są jeszcze Ferland Mendy i Fran Garcia, choć Francuz mierzy się z poważną kontuzją. Sprowadzony za 50 milionów euro z Chelsea zawodnik to pewniak do pierwszego składu. Co w takim przypadku z przyszłością Carrerasa?

W jego sprawie pojawiły się ostatnio sprzeczne informacje. Real miał być skłonny go pożegnać, ale „AS” twierdzi inaczej. Wręcz przeciwnie – Mourinho miał zakomunikować Carrerasowi, że bardzo na niego liczy i nie wyobraża sobie go w innym zespole. Klub także traktuje go jako nietykalnego i odrzuci wszystkie potencjalne oferty.

Portugalski menedżer liczy, że duet Cucurella – Carreras na dobre zabezpieczy rywalizację na lewej stronie defensywy. Obaj piłkarze mają znakomicie się uzupełniać. Real Madryt zamierza więc sprzedać Garcię, zaś Mendy odejdzie dopiero po zakończonym okresie rekonwalescencji.

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