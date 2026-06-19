Barcelona może wrócić po byłego zawodnika! Wierzy, że gigant się ugnie

Barcelonie nie wykupiła Marcusa Rashforda w wyznaczonym terminie. Jak podaje Ben Jacobs, działacze z Camp Nou wcale się nie przejmują się tym faktem.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zachowuje spokój. Rashford wciąż może wrócić

Marcus Rashford spędził ostatni rok na udanym wypożyczeniu w La Liga. Barcelona miała zapisaną opcję wykupu piłkarza za 30 milionów euro, ale termin jej aktywacji minął 15 czerwca. W międzyczasie klub sfinalizował transfer Anthony’ego Gordona. Pomimo tego faktu zarząd Dumy Katalonii zachowuje całkowity spokój i planuje dalsze działania.

Mistrzowie kraju wierzą, że Manchester United i tak zgodzi się na sprzedaż swojego gracza pod koniec okienka. Choć Michael Carrick chciałby zatrzymać napastnika w swoim zespole, to Czerwone Diabły rozważają sprzedaż zawodnika, aby podreperować budżet.

Tymczasem angielski snajper błyszczy formą na Mistrzostwach Świata, gdzie zdobył bramkę w wygranym meczu z Chorwacją. Z kolei Blaugrana potrzebuje wzmocnień w linii ataku na nowy sezon. Niedawno z klubem pożegnał się Robert Lewandowski.

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Dodatkowo Ferran Torres średnio radzi sobie na mundialu w barwach reprezentacji Hiszpanii. W konsekwencji były zawodnik Manchesteru City nie daje gwarancji jako jedyna, nominalna dziewiątka w kadrze. Rashford potrafi grać również na środku ataku, więc mógłby być rozwiązaniem tego problemu.

Barcelona chce jednak najpierw dokładnie ocenić grę zawodnika podczas trwającego turnieju. Przed podjęciem ostatecznej decyzji skauci zamierzają jeszcze mocniej przeanalizować jego występy dla Anglii. Dopiero potem działacze złożą oficjalną ofertę pod koniec lata. Wygląda więc na to, że saga transferowa może potrwać jeszcze przez wiele najbliższych tygodni, choć 28-latek nie zamierza czekać na hiszpańskiego giganta w nieskończoność.