Legia żegna się z legendą. Sześć mistrzostw Polski i ponad 400 spotkań

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Artur Jędrzejczyk odchodzi z Legii Warszawa

Legia Warszawa przygotowuje się już do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Przed klubem z Łazienkowskiej bardzo wymagająca kampania, bowiem wszyscy oczekują, że zespół Marka Papszuna wróci na szczyt. O to łatwo nie będzie, bowiem klub zmaga się z wieloma problemami finansowymi, a tego lata doszło już do rewolucji kadrowej. Zmiany w zespole dosięgnęły także jednej z legend zespołu.

W oficjalnym komunikacie poinformowano bowiem, że wraz z końcem czerwca z Legią pożegna się Artur Jędrzejczyk. Wieloletni kapitan zespołu, były reprezentant Polski o doświadczony środkowy obrońca jest jedną ze współczesnych ikon klubu, ale przede wszystkim jest piłkarzem, który z Wojskowymi zdobył najwięcej trofeów. Jak czytamy w pożegnalnym wpisie, to stołeczny zespół podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasającego kontraktu.

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Artur Jędrzejczyk przy Łazienkowskiej 3 rozegrał 416 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował 15 asyst. Ze stołecznym zespołem sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski. Dołożył do tego siedem Pucharów Polski oraz jeden Superpuchar Polski. Z Legią grał w Lidze Mistrzów, Europy oraz Konferencji. Więcej występów w barwach Wojskowych ma tylko legendarny Lucjan Brychczy (452 mecze).

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