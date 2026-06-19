Real Madryt rusza po Olise! Bayern przygotował już odpowiedź

13:12, 19. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Real Madryt jest zdeterminowany, aby tego lata powalczyć o transfer Michaela Olise. Bayern Monachium oczywiście nie chce sprzedawać swojej wielkiej gwiazdy. Przygotował już odpowiedź na nadchodzącą ofertę - informuje "AS".

Michael Olise
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ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern będzie oczekiwał jeszcze większych pieniędzy

Real Madryt ogłosił już transfery Marca Cucurelli, Ibrahimy Konate oraz Bernardo Silvy, a w blokach startowych czeka również Denzel Dumfries. Na tym nie koniec – na Santiago Bernabeu postanowili przeprowadzić rewolucję kadrową i przygotować zespół, który w pełni odpowie wielkim oczekiwaniom Jose Mourinho. Po dwóch rozczarowujących sezonach Królewskim zależy na powrocie do walki o najwyższe cele i przerwaniu ostatniej dominacji Barcelony w Hiszpanii.

Świadczą o tym dalsze, ambitne plany transferowe. Mourinho oczekuje jeszcze kolejnych wzmocnień defensywy oraz środka pola. Ponadto, Florentino Perez marzy o sprowadzeniu gwiazdy klasy światowej, a na szczycie jego listy życzeń znajduje się Michael Olise. Choć Królewscy złożyli wielką ofertę za Juliana Alvareza, to właśnie Francuz uchodzi za ich wymarzony transfer.

Z każdym kolejnym meczem Olise przekonuje włodarzy Realu do wydania na niego olbrzymich pieniędzy. „AS” informuje, że dla przyszłości skrzydłowego będzie to kluczowe lato. W grę wchodzi oczywiście przeprowadzka na Santiago Bernabeu, czego nie wyklucza sam zawodnik. Hiszpański gigant ma szykować ofertę w wysokości aż 222 milionów euro. Bayern Monachium przygotował już odpowiedź – nie jest to kwota, która wystarczy do jego transferu.

W Monachium pozostają spokojni, ale wiele zależy od decyzji samego zawodnika. Do tej pory nie sugerował chęci zmiany otoczenia. Jeśli Real nie zdoła go skusić, o transferze nie ma mowy.

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