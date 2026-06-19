Lewandowski pod presją Amerykanów. Co z transferem do Chicago Fire?

Robert Lewandowski nie szykuje się jeszcze do podpisania kontraktu z nowym klubem. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl dementuje, jakoby polski gwiazdor był o krok od Chicago Fire.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski poirytowany na Chicago Fire? To mu się nie podoba

Robert Lewandowski nie przedłużył wygasającej umowy z Barceloną i teraz szuka nowego pracodawcy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy był łączony z wieloma klubami – początkowo przymierzano go do Włoch lub Turcji, ale żadna z zainteresowanych ekip nie była w stanie sprostać jego finansowym oczekiwaniom. Pojawił się nawet temat Manchesteru United, choć szanse na jego występy na Old Trafford też są praktycznie zerowe. Wiele wskazuje na to, że Polak będzie kontynuował karierę w Stanach Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej.

Najbliżej finalizacji prac nad transferem Lewandowskiego ma być Chicago Fire. Ostatnio napastnik nawet udał się do Stanów Zjednoczonych, aby porozmawiać z przedstawicielami klubu. Nie oznacza to jednak, że sprawa jest przesądzona – wręcz przeciwnie, do zakończenia sagi z jego udziałem jeszcze daleka droga. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl zdementował informacje, jakoby po weekendzie Lewandowski zamierzał podpisać kontrakt z klubem MLS.

Lewandowskiego irytuje narastająca presja ze strony Amerykanów, którzy chcą dopiąć ten transfer tak szybko, jak to tylko możliwe. Polak odczuwa presję czasu, co nie do końca mu pasuje. Docenia atrakcyjną ofertę Chicago Fire, ale daje sobie jeszcze przestrzeń na rozpatrzenie innych kierunków. W grze pozostaje przede wszystkim Arabia Saudyjska.

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