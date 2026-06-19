Barcelona skontaktowała się z Valencią w sprawie Javiego Guerry. Jak podaje Mundo Deportivo, klub poznał cenę za zawodnika i podjął decyzję ws. transferu.

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona nie sięgnie po pomocnika Valencii

Dyrektor sportowy Deco odbył ważne spotkanie z jednym z agentów, w trakcie którego omawiano nazwiska kilku zawodników. Wśród nich pojawił się Javi Guerra, który zbiera świetne opinie w lidze hiszpańskiej. Według doniesień Barcelona wysłała nawet zapytanie do Valencii, żeby poznać cenę za 23-latka.

Pomimo dużego uznania dla talentu tego zawodnika, Blaugrana nie planuje składać żadnej oferty ani tym bardziej wpłacać klauzuli odstępnego wynoszącą 40 milionów euro, która w sierpniu wzrośnie do 60 milionów euro. Mistrzowie Hiszpanii mają bowiem zupełnie inne priorytety transferowe na nadchodzące miesiące.

Dobre relacje działaczy z agentem piłkarza mogą jednak pomóc w kolejnych okienkach transferowych. Javier Garrido reprezentuje także kilku innych graczy związanych z Valencią. Dobre kontakty pomagają klubowi monitorować rynek, a na dodatek w kadrze Hansiego Flicka znajduje się kilku młodych wychowanków reprezentowanych przez tego samego agenta.

Aktualnie transfer Guerry na Camp Nou wydaje się całkowicie wykluczony. Nietoperze na pewno nie oddadzą swojej gwiazdy za bezcen, a Katalończycy wolą poczekać na rozwój sytuacji.

Może to być jednak świetna opcja na przyszłość, ponieważ według źródła Hiszpan idealnie pasuje do stylu gry drużyny niemieckiego szkoleniowca. Kontrakt utalentowanego pomocnika wygasa w połowie 2029 roku.