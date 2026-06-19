Wieczysta Kraków finalizuje głośny transfer. Pomocnik na testach medycznych

Wieczysta Kraków jest już blisko podpisania kontraktu z Benem Ledermanem. Pomocnik przechodzi testy medyczne w beniaminku Ekstraklasy - informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Ben Lederman blisko powrotu do Polski. Przechodzi testy medyczne w Wieczystej

Wieczysta Kraków po historycznym awansie do PKO BP Ekstraklasy nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Beniaminek przebudowuje kadrę przed przyszłym sezonem. Do klubu dołączył już Tobias Christensen, który przeniósł się z Rapidu Bukareszt. Z Wieczystą pożegnali się już między innymi Michał Pazdan, Carlitos, Maciej Gajos oraz Jacek Góralski.

Teraz wszystko wskazuje na to, że nowym zawodnikiem krakowskiego klubu zostanie Ben Lederman. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl poinformował, że 26-letni defensywny pomocnik przechodzi obecnie testy medyczne. Do finalizacji transferu pozostały już jedynie formalności.

Lederman ma podpisać z Wieczystą dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Ostatni sezon pomocnik spędził w barwach Maccabi Tel Awiw, jednak jego pobyt w Izraelu nie potoczył się zgodnie z oczekiwaniami. W minionych rozgrywkach rozegrał zaledwie 18 spotkań i zanotował jedną asystę.

Znacznie lepiej wyglądał jego wcześniejszy etap kariery w Polsce. W latach 2020-2025 Lederman reprezentował barwy Rakowa Częstochowa. Na poziomie Ekstraklasy rozegrał łącznie 95 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst. W barwach Rakowa sięgał także po najważniejsze krajowe trofea, w tym mistrzostwo Polski.

Piłkarze Wieczystej wrócili już do treningów i przygotowują się do startu sezonu. W pierwszej kolejce Ekstraklasy Krakowianie zmierzą się na wyjeździe z Radomiakiem Radom.