Barcelona i Liverpool bez szans. Tottenham reaguje ws. transferu gwiazdy

Barcelona i Liverpool umieścili na swoim radarze gwiazdę Tottenhamu. Micky van de Ven tego lata nie zmieni jednak otoczenia. Londyński klub nie planuje jego transferu - potwierdza Fabrizio Romano.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Micky van de Ven

Van de Ven nie do wyjęcia z Tottenhamu

Tottenham sfinalizował transfer Jana Paula van Hecke, co zostało bezpośrednio powiązane z potencjalnym odejściem innego stopera. Micky van de Ven wzbudza bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. Na radarach mieli umieścić go tacy giganci, jak Barcelona czy Liverpool. W Katalonii rozglądają się za nowym środkowym defensorem, który stworzy jakościowy duet z Pau Cubarsim. Na Anfield z kolei poszukują następcy Ibrahimy Konate, który dopiero co wylądował w Realu Madryt.

Problem w tym, że o sprzedaży Holendra w Londynie nawet nikt nie myśli. Tottenham w minionym sezonie uratował się przed spadkiem z Premier League i teraz chce wrócić na właściwe tory. Roberto De Zerbi otrzyma odpowiednie narzędzia w postaci mocnej, jakościowej kadry i ma to wykorzystać do stworzenia drużyny grającej o najwyższe cele. Z tego właśnie powodu nie ma tematu odejścia van de Vena.

Barcelona oraz Liverpool muszą więc w tym przypadku obejść się smakiem. Fabrizio Romano uważa, że Tottenham nie sprzeda van de Vena, niezależnie od tego, jakie wpłyną za niego oferty.

25-latek obecnie przebywa w Ameryce Północnej, gdzie wspólnie z reprezentacją Holandii walczy o sukces na mistrzostwach świata. W sezonie 2025/2026 rozegrał dla Tottenhamu 45 spotkań i aż siedmiokrotnie trafiał do siatki.