Lewandowski mógłby wrócić do Lecha Poznań?! „Kasa nie jest mu już potrzebna”

Robert Lewandowski nadal szuka nowego klubu, a tymczasem Zbigniew Boniek w mediach społecznościowych pisze o Lechu Poznań w kontekście Polaka. "Kasa chyba nie jest mu już potrzebna"

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski do Lecha Poznań? Boniek widzi taką opcję

Robert Lewandowski nadal szuka sobie nowego klubu po odejściu z FC Barcelony i wiele wskazuje na to, że szybko w nowych barwach go nie zobaczymy. W ostatnim czasie pojawiły się w mediach informacje mówiące o bliskich przenosinach do Chicago Fire, ale szybko zostały zdementowane. Wszystko więc wskazuje na to, że saga transferowa będzie trwać nadal.

Do tej pory w grze o napastnika reprezentacji Polski miały być kluby z Arabii Saudyjskiej, Włoch oraz właśnie z MLS. Być może jednak Robert Lewandowski zdecyduje się na kompletnie innych ruch. A przynajmniej coś takiego sugeruje, czy też doradza mu, Zbigniew Boniek, który na platformie X (dawniej Twitter) napisał o… Lechu Poznań.

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– A może do Lecha? To by było najlepsze wyjście. Kasa chyba nie jest Robertowi już potrzebna – napisał były prezes PZPN z, jak można się domyślać, jednak dość żartobliwym tonem.

Robert Lewandowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 46 spotkań, w których zdobył 19 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie w barwach Barcelony w 193 meczach zdobył 120 bramek. To daje mu miejsce w zestawieniu top 15 najlepszych strzelców w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 7 milionów euro.

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