Barcelona – Como: przewidywane składy. Na nich postawi Flick

Barcelona zmierzy się dzisiaj z Como 1907 w ramach meczu o Puchar Gampera. Hansi Flick nie będzie miał do dyspozycji Roberta Lewandowskiego, który zmaga się z urazem.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Lewandowski nie zagra w meczu o Puchar Gampera

W niedzielę 10 sierpnia o godzinie 21:00 FC Barcelona rozegra mecz o Puchar Gampera. W tym roku rywalem Blaugrany będzie Como 1907. Włoska ekipa jest prowadzona przez byłego zawodnika Dumy Katalonii – Cesca Fabregasa. Drużyna zajęła w zeszłym sezonie 10. pozycję w Serie A.

Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać w tym spotkaniu z usług Roberta Lewandowskiego. Polak zmaga się z kontuzją mięśnia dwugłowego uda. W związku z tym niemiecki szkoleniowiec będzie musiał postawić na innego napastnika. Największym faworytem do zastąpienia 36-latka w tym meczu wydaje się Marcus Rashford.

Mecz o Puchar Gampera jest rozgrywany co roku przed rozpoczęciem sezonu. Gospodarzem tych spotkań jest Barcelona. Jest to upamiętnienie dla założyciela, byłego zawodnika i prezydenta klubu, Joana Gampera. Pierwsza edycja została rozegrana w 1966 roku.

Przewidywane składy na mecz o Puchar Gampera Barcelona – Como:

Barcelona: Joan Garcia – Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde – Frenkie de Jong, Pedri, Gavi – Lamine Yamal, Marcus Rashford, Raphinha

Como: Jean Butez – Ignace Van der Brempt, Marc Oliver Kempf, Edoardo Goldaniga, Alex Valle – Maximo Perrone, Martin Baturina – Jesus Rodriguez, Nico Paz, Assane Diao – Anastasios Douvikas

