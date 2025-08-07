Barcelona pozbędzie się bramkarza? Znany klub wyraził zainteresowanie

Barcelona może sprzedać Inakiego Penę. Jak podaje serwis TuttoMercatoWeb, pozyskanie hiszpańskiego bramkarza rozważa znany włoski klub.

Fabregas może przekonać Penę do transferu

Inaki Pena chce odejść z Barcelony. Hiszpański golkiper w ubiegłym sezonie wystąpił w 23 meczach, głównie ze względu na kontuzję Marca Andre ter Stegena. Jednak Wojciech Szczęsny wygrał z nim rywalizację o miejsce w składzie i przedłużył kontrakt.

Z kolei klub ściągnął Joana Garcię. Jak więc widać rywalizacja o miejsce w bramce jest ogromna i wygląda na to, że 26-latek jest dopiero w czwartym wyborem Hansiego Flicka w tej hierarchii.

W związku z tym Pena szuka nowego klubu, gdzie mógłby odgrywać większą rolę. Według doniesień do walki o bramkarza włączyło się Como. Zespół z Serie A rozgląda się za nowym podstawowym golkiperem.

Wcześniej rozważano sprowadzenie Kevina Trappa, ale teraz to zawodnik Blaugrany stał się głównym celem transferowym Cesca Fabregasa.

Były pomocnik katalońskiego giganta chce przekonać wychowanka La Masii do przeprowadzki. Szkoleniowiec wierzy, że mógłby on wzmocnić jego skład. Oprócz Włochów bramkarzem zainteresowane są też kluby z Hiszpanii i Turcji.

Mimo to Como ma nadzieję, że projekt Fabregasa okaże się wystarczająco atrakcyjny, żeby przekonać Penę. Decyzja może zapaść już w najbliższych dniach.

