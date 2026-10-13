Barcelona blisko pobicia rekordu La Liga. Należy do Realu Madryt

FC Barcelona jest jedno spotkanie od wyrównania rekordu w La Liga. Jeśli pokonają w najbliższy weekend Real Betis, będą mieć dziewięć zwycięstw z rzędu w lidze na starcie sezonu. Rekord należy do Realu Madryt, który wygrał dziewięć pierwszych spotkań w lidze w 1968 roku.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Barcelona idzie po rekord Realu Madryt w La Liga

FC Barcelona ma na swoim koncie serię ośmiu zwycięstw z rzędu w rozgrywkach La Liga. W miniony weekend pokonali przed własną publicznością Getafe (3:0). Po 8. kolejkach zajmują więc 1. miejsce w tabeli z kompletem punktów. Jednocześnie są na dobrej drodze, żeby ustanowić nowy rekord ligi.

Już teraz wyrównali najlepszy start w swojej historii rozgrywkach ligowych. Poprzednio wygrali osiem pierwszych meczów w lidze za kadencji Gerarda Martino w sezonie 2013/2014. Teraz ta sama sztuka udała im się pod wodzą Hansiego Flicka. Może być jeszcze lepiej, jeśli w najbliższy weekend zdobędą komplet punktów w starciu z Realem Betis. Wyrównają wtedy rekord z 1968 roku należący do Realu Madryt.

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Chodzi o dziewięć zwycięstw z rzędu w La Liga w pierwszych meczach sezonu. Królewscy ustanowili go prawie 60 lat temu i przez niemal sześć dekad nikt go nie pobił. Biorąc pod uwagę formę Katalończyków, niewykluczone, że przebiją osiągnięcie odwiecznego rywala. Potrzebowaliby do tego nie tylko wygranej z Betisem, ale również z Real Madryt w El Clascio, które odbędzie się (25 października).

Dotychczasowe osiem meczów Barcelony w La Liga w sezonie 2026/2027: