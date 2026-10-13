Vinicius nie zagra w El Clasico?! Flick ostro zareagował

07:32, 13. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

FC Barcelona zagra w Lidze Mistrzów z Galatasaray. Mimo to na konferencji prasowej Hansi Flick był pytany o Real Madryt i Viniciusa Juniora. Reakcja trenera była stanowcza.

Vinicius Junior
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Flick stanowczo odpowiedział na pytanie o Real i Viniciusa

FC Barcelona we wtorek wieczorem (13 października) zmierzy się z Galatasaray w 2. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Będzie to kolejna okazja, żeby przedłużyć imponującą już serię dziewięciu zwycięstw z rzędu. Dziennikarze bardziej niż na meczu z tureckim zespołem, skupiają się na nadchodzącym El Clasico, które odbędzie się pod koniec października. Jednym z głównych wątków tego spotkania jest Vinicius Junior.

Przypomnijmy, że w miniony weekend gwiazdor Realu Madryt wyleciał z boiska za czerwoną kartkę. Brazylijczyk pociągnął rywala za włosy, a sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. Na dodatek w tunelu miał popchnąć pracownika La Liga. W efekcie grozi mu długie zawieszenie.

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Hansi Flick na konferencji prasowej został zapytany o to, czy woli, żeby Vinicius Junior zagrał w El Clasico. Odpowiedź szkoleniowca była krótka.

Zapytaj mnie o to za dwa tygodnie – odparł Hansi Flick, cytowany przez AS.

Dziennikarze nie odpuszczali jednak wątku Realu Madryt i zadawali kolejne pytania tym razem o fakt, że Los Blancos często krytykują decyzję arbitrów. Flick poirytowany takim przebiegiem konferencji zaapelował do dziennikarzy, aby okazać szacunek nadchodzącemu rywalowi, a więc Galatasaray.

Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumiecie, że nigdy nie odpowiadam na pytania dotyczące innych drużyn. Za chwilę gramy z Galatasaray. Okażmy szacunek Galatasaray – apelował trener FC Barcelony.

El Clasico, a więc mecz pomiędzy Barceloną a Realem odbędzie się w niedzielę (25 października) na Spotify Camp Nou.

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