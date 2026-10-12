Szwecja bez gwiazdy w meczu z Polską. Problemy w kadrze Pottera

Anthony Elanga na pewno nie zagra w meczu Polska - Szwecja we Wrocławiu. Telewizja SVT informuje, że kontuzja mięśnia dwugłowego uda wciąż doskwiera piłkarzowi. Nie wróci na boisko szybciej niż w grudniu.

fot. TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Elanga nie zagra we Wrocławiu. Szwecja osłabiona w meczu z Polską

Reprezentacja Polski w listopadzie ponownie spotka się na zgrupowaniu przy okazji Ligi Narodów. Tym razem podopieczni Jana Urbana rozegrają nie cztery a dwa spotkania. Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Rumunią (14 listopada) oraz ze Szwecją na Tarczyński Arena (17 listopada). Będą to kluczowe mecze dla przyszłości selekcjonera, ale także dla dalszych losów naszej kadry w rozgrywkach Ligi Narodów.

Pierwsze spotkanie z drużyną Trzech Koron w Sztokholmie zakończyło się porażką naszej reprezentacji (1:3). W drugim podopieczni Urbana będą chcieli się zrewanżować za niekorzystne wyniki w bezpośrednich starciach. Ze Szwecją przegraliśmy także finał baraży o awans na Mistrzostwa Świata.

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Już dziś wiadomo, że w listopadowym zgrupowaniu udziału nie weźmie Anthony Elanga. Reprezentant Szwecji cały czas nie uporał się z kontuzją mięśnia dwugłowego uda. Z informacji telewizji SVT wynika, że zawodnik Newcastle United nie wróci na boisko szybciej niż dopiero w grudniu.

Elanga doznał kontuzji na początku września w pucharowym starciu z Millwall. W tym sezonie zagrał jak dotąd tylko 5 meczów, w których strzelił 2 gole. Z Newcastle jest związany od tamtego roku. Przed urazem był zawodnikiem wyjściowej jedenastki w kadrze Grahama Pottera.