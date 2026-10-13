Mecz Mai Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (13.10.2026)

Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA Wuhan. W 1/32 finału polska tenisistka zmierzy się z Mayar Sherif. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Chwalińskiej w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Kiedy gra Chwalińska?

Mecz Mayar Sherif – Maja Chwalińska odbędzie się we wtorek, 13 października 2026 roku. Spotkanie 1/32 finału turnieju WTA Wuhan rozpocznie się o godzinie 06:30 czasu polskiego.

Chwalińska zajmuje 22. miejsce w rankingu WTA, natomiast Sherif plasuje się na 52. pozycji. Polka jest więc wyżej sklasyfikowaną zawodniczką i przystąpi do spotkania jako faworytka. Stawką pojedynku będzie awans do kolejnej rundy turnieju w Wuhan.

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Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Mai Chwalińskiej na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek spotkania Chwalińska – Sherif zaplanowano na godzinę 06:30.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online

Mecz Mai Chwalińskiej online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Mai Chwalińskiej? Mecz Mayar Sherif – Maja Chwalińska będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Maja Chwalińska? Mecz Chwalińskiej z Mayar Sherif w 1/32 finału WTA Wuhan rozpocznie się we wtorek, 13 października 2026 roku o godzinie 06:30 czasu polskiego.

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