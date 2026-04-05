Atletico krytycznie o meczu z Barceloną. „Tak nie da się rywalizować”

18:09, 5. kwietnia 2026
Michał Stompór Źródło:  AS

Atletico w hitowym pojedynku La Liga musiało uznać wyższość Barcelony. Rojiblancos krytycznie oceniają postawę sędziego Mateo Busquetsa Ferrera. Po meczu władze klubu postanowiły zwrócić się do Komitetu Technicznego Sędziów (CTA).

Atletico Madryt - FC Barcelona
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Atletico Madryt - FC Barcelona

Atletico – Barcelona: sędziowie popełnili błąd?

W 46. minucie spotkania AtleticoBarcelona doszło do niezwykle kontrowersyjnej sytuacji. Gerard Martin brutalnie zaatakował Thiago Almadę i obejrzał czerwoną kartkę, jednak po analizie VAR sędzia Mateo Busquets Ferrer zmienił decyzję z boiska. Obrońca Blaugrany ostatecznie został ukarany tylko żółtym kartonikiem.

Robijlancos nie zgadzają się z werdyktem arbitra. Madrytczycy twierdzą, że w La Liga brakuje jednej interpretacji w podobnych sytuacjach. Dlatego klub ze stolicy postanowił zwrócić się do Komitetu Technicznego Sędziów (CTA) o prośbą formalne wyjaśnienie.

Kilka dni wcześniej Valentín Gómez nie został odesłany do szatni po przewinieniu na Andreim Rațiu. Już po meczu Betis – Rayo Vallecano Komitet wskazał, iż zespół sędziowski podjął niewłaściwą decyzję. To właśnie na tej sytuacji opiera się Atleti.

Słowa płynące z gabinetów Estadio Metropolitano cytuje AS. Atletico wskazuje, że „nie da się sprawiedliwie rywalizować, gdy sędziowie nie są jednoznaczni w swoich wyborach”. W Madrycie przekonują również, że „VAR szkodzi arbitrom przebywającym na boisku.

