Atletico uderza w Barcelonę. Padają bardzo mocne zarzuty

09:14, 24. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  As.com

Julian Alvarez i negocjacje FC Barcelony z Atletico Madryt wywołały ogromne napięcie. Klub ze stolicy Hiszpanii zapowiada oficjalną skargę do FIFA po ostrych zarzutach.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Transferowa wojna w Hiszpanii. Atletico szykuje ruch bez precedensu

Julian Alvarez znalazł się w centrum poważnego konfliktu pomiędzy Atletico Madryt a FC Barceloną. Dyrektor generalny madryckiego klubu Miguel Angel Gil zapowiedział zdecydowane kroki prawne, twierdząc, że Katalończycy mieli prowadzić nieuprawnione negocjacje z zawodnikiem pozostającym pod kontraktem. Sprawa nabrała tempa po mocnych słowach przedstawiciela Los Colchoneros.

– Naszym obowiązkiem jest ochrona interesów Atletico, dlatego złożymy skargę do FIFA na Barcelonę za prowadzenie negocjacji z zawodnikiem objętym kontraktem w okresie objętym ochroną – przekazał Gil cytowany przez As.com.

Kurs 250.00 na wygraną Brazylii ze Szkocją dla nowych klientów Superbet! Sprawdź szczegóły i zarejestruj się z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szef Atletico nie ograniczył się jednak jedynie do aspektów formalnych. W jego wypowiedzi pojawiły się również bardzo ostre oskarżenia wobec Barcelony, dotyczące sposobu prowadzenia polityki transferowej.

– Barcelona nas nie szanuje. Myślą, że mogą nas umniejszać, że jesteśmy słabi albo głupi. W każdym razie w rzeczywistości pokazują światu swój własny styl pracy, który ich definiuje. Okłamują nas, piłkarza, media i swoich kibiców. Próbują wmówić wszystkim, że potrafią przeprowadzić operację, na którą tak naprawdę nie są gotowi – podkreślił działacz.

Władze Atletico sugerują również, że nie jest to pierwszy taki przypadek w relacjach z Katalończykami. W tle pojawia się także wcześniejsza sytuacja związana z Nico Williamsem i Athletic Bilbao, którą Madryt traktuje jako przykład powtarzających się praktyk.

– To nie pierwszy raz, kiedy Barcelona postępuje w ten sposób i cały świat piłki nożnej o tym wie. W zeszłym roku zrobili praktycznie to samo z Nico Williamsem i Athletic Bilbao – grzmiał Gil.

Konflikt między klubami może teraz przenieść się na poziom instytucjonalny. Ewentualna skarga do FIFA może znacząco zaostrzyć napięcia w hiszpańskiej piłce nożnekj. Na razie Barcelona nie odniosła się oficjalnie do zarzutów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości