Raphinha pozostaje kluczową postacią FC Barcelony mimo plotek o transferze. Klub jasno wskazuje, że nie planuje jego sprzedaży w trakcie letniego okna transferowego.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Raphinha na celowniku gigantów. Flick ma inny plan

Raphinha nie znajduje się na liście zawodników, z którymi FC Barcelona planuje się rozstać podczas letniego okna transferowego. Mimo narastających spekulacji i zainteresowania ze strony klubów Saudi Pro League, takich jak Al-Hilal czy Al-Nassr, Blaugrana ma traktować brazylijskiego skrzydłowego jako element nietykalny projektu sportowego.

Jak informuje „Marca”, klub z Camp Nou nie zamierza nawet rozważać ofert za 29-latka, który wciąż odgrywa istotną rolę w systemie Hansiego Flicka. Jednocześnie w Barcelonie pojawiają się pytania o jego dyspozycję fizyczną w dłuższej perspektywie, szczególnie po niedawnych problemach zdrowotnych.

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Skrzydłowy zmaga się z urazem ścięgna udowego w trakcie MŚ 2026a, co wywołało dodatkowe obawy dotyczące jego obciążeń i regularności występów. Mimo to sztab szkoleniowy nie zmienia podejścia do zawodnika.

Według wieści źródła, sam piłkarz nie sygnalizuje chęci odejścia, co tylko wzmacnia stanowisko Barcelony. Klub wierzy, że Raphinha pozostanie ważnym ogniwem ofensywy również w kolejnych sezonach.

Co istotne, szkoleniowiec Katalończyków ma widzieć w zawodniku jednego z liderów ataku, nawet mimo konkurencji w postaci nowych zawodników ofensywnych. Brazylijczyk ma być jednym z filarów przebudowywanej drużyny.