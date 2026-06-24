Te kluby chcą Mbappe. Dla nich może zostawić Real Madryt

Kylian Mbappe nie wyklucza odejścia z Realu Madryt. Francuz przyznał, że rozmawia o przyszłości, a dwa kluby MLS są wymieniane w kontekście transferu.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie wyklucza odejścia z Realu Madryt

Kylian Mbappe jest związany z Realem Madryt kontraktem do połowy 2029 roku, ale coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące dalszej przyszłości francuskiego napastnika. Sam zawodnik nie ukrywa, że w dalszej części kariery chciałby spróbować czegoś nowego.

27-latek przyznał niedawno, że Stany Zjednoczone są dla niego atrakcyjnym miejscem. Podkreślił, że od dawna imponuje mu tamtejsza kultura. Dodał również, że David Beckham poruszał z nim temat gry za oceanem.

Na razie jednak Mbappe skupia się na mundialu. Francuz rozpoczął turniej od dwóch trafień i ma już 14 goli zdobytych na mistrzostwach świata, co daje mu miejsce w ścisłej czołówce klasyfikacji wszech czasów.

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LA Galaxy i LAFC wśród potencjalnych kierunków

Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura dwa kluby z Kalifornii są postrzegane jako najbardziej prawdopodobne kierunki dla Mbappe, jeśli ten zdecyduje się kiedyś na przenosiny do Major League Soccer.

Chodzi o LA Galaxy oraz Los Angeles FC. Oba kluby mogą zaoferować nie tylko sportowy projekt, ale również styl życia charakterystyczny dla południowej Kalifornii. Nie jest tajemnicą, że MLS coraz śmielej przyciąga największe nazwiska światowego futbolu.

Na razie nie ma mowy o rychłym transferze. Mbappe pozostaje zawodnikiem Realu Madryt. W sezonie 2025/2026 zdobył 25 bramek i zanotował pięć asyst w 31 spotkaniach La Liga. Jego wartość rynkowa według Transfermarkt wynosi obecnie 180 milionów euro.