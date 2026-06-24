Walka o Juliana Alvareza może nabrać nieoczekiwanego kierunku. Choć napastnikowi bliżej do jednego z gigantów La Liga, w stolicy Hiszpanii pojawiło się przekonanie, że ostateczne rozstrzygnięcie może wyglądać zupełnie inaczej.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico Madryt ma być bardziej niechętne Barcelonie

Julian Alvarez chce zmienić klub, a jego sytuacja szybko stała się jednym z najważniejszych tematów w Hiszpanii. Argentyńczyk ma marzyć o grze w Barcelonie, ale sama chęć zawodnika może nie wystarczyć do przeprowadzenia transferu.

Według Josepa Pedrerola z El Chiringuito TV w Realu Madryt panuje przekonanie, że Atletico Madryt prędzej sprzeda napastnika Królewskim niż Blaugranie.

– Rozmawiałem dziś z władzami Realu Madryt i ich odpowiedź mnie zaskoczyła. Zapytałem: „Dobrze, teraz po tym, co powiedział Julian, Real Madryt też może zacząć negocjować, prawda?”. W Realu odpowiedzieli mi: „Atletico sprzeda Juliana Alvareza nam” – przekazał Pedrerol.

Dziennikarz dodał, że w Atletico narasta złość wobec Barcelony.

– W Atletico Madryt jest ogromna niechęć i złość wobec Barcelony. Do tego stopnia, że ich wrogiem jest teraz Barcelona, a nie Real Madryt – stwierdził.

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Real Madryt może przebić ofertę Barcelony

W tle pozostają pieniądze. Barcelona ma rozważać propozycję na poziomie 120-130 milionów euro. Real Madryt miał natomiast być gotowy zapłacić 150 milionów euro, czyli kwotę znacznie bliższą oczekiwaniom Atletico.

Pedrerol zasugerował, że w takiej sytuacji Alvarez może zostać postawiony przed prostym wyborem.

– Albo zostajesz, albo akceptujesz jedyną ofertę na stole wartą 150 milionów euro, czyli ofertę Realu Madryt. Albo zostajesz, albo Real Madryt – powiedział.

Dla Barcelony Argentyńczyk byłby transferem o ogromnym znaczeniu sportowym. Hansi Flick widzi w nim napastnika, który może dać drużynie intensywność, pressing, skuteczność i inną charakterystykę niż Robert Lewandowski.