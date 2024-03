fot. Imago / Eu-images Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt zaliczył w sobotę szósty remis w tej kampanii

Trener Carlo Ancelotti po meczu wypowiedział się na temat czerwonej kartki dla Jude’a Bellinghama

Włoch przekonywał, że nie było intencją Anglika, aby obrazić sędziego

Carlo Ancelotti nie zgadza się z czerwoną kartką dla Jude’a Bellinghama

Real Madryt do ostatnich fragmentów rywalizacji walczył w sobotnim starciu z Valencią o pełną pulę. W doliczonym czasie gry Jude Bellingham skierował nawet piłkę do siatki, ale jego trafienie nie zostało uznane i zrobiło się gorąco na Estadio Mestalla. Piłkarz Los Blancos otrzymał czerwoną kartkę po tym, jak sędzia nie uznał jego bramki w 99. minucie. Na ten temat wypowiedział się trener Carlo Ancelotti.

– Usunięcie Bellinghama niepokoi nas, ponieważ nie obraził go. Powiedział mu: “Co do cholery? To była bramka!”. Nie było w tym przekazie żadnych obraźliwych słów w kierunku arbitra. Zobaczymy, co sędzia napisze w protokole – mówił trener Realu cytowany przez profil Madrid Xtra na platformie X.

Królewscy są aktualnie liderem w tabeli ligi hiszpańskiej. Real legitymuje się bilansem 66 punktów.