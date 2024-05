FC Barcelona zimą sprowadziła do klubu Vitora Roque. Przyszłość Brazylijczyka stoi jednak pod znakiem zapytania. Agent piłkarza w rozmowie z RAC1 poruszył kwestię rozstania z Dumą Katalonii.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi

Xavi nie rozmawia z Roque, agent piłkarza sugeruje odejście z FC Barcelony

FC Barcelona podczas zimowego okna transferowego nalegała, aby już zimą Vitor Roque zasilił szeregi Dumy Katalonii. Choć transfer do Hiszpanii był przesądzony, to pierwotnie miał się odbyć dopiero latem, lecz Blaugrana osiągnęła porozumienie z otoczeniem zawodnika, a młody Brazylijczyk w styczniu został piłkarzem katalońskiego klubu. Z początku uważano, że 19-latek będzie następcą Roberta Lewandowskiego, aczkolwiek rzeczywistość brutalnie zweryfikowała nadzieje nie tylko fanów, ale i samego zawodnika.

Vitor Roque od czasu transferu do Barcelony zagrał tylko w 13 meczach, gdzie łącznie na murawie spędził 310 minut. Agent zawodnika Andre Cury w rozmowie z RAC1 wypowiedział się nt. sytuacji swojego klienta w klubie. Reprezentujący interesy piłkarza Cury uderzył w Xaviego, mówiąc, że ten nawet nie rozmawia ze swoim zawodnikiem. Co więcej, zasugerował on, że jeśli sytuacja się nie zmieni Roque może definitywnie odejść z klubu.

– Nie odejdzie na wypożyczenie. Jeśli będzie miał odejść, to będzie to transfer definitywny. Nikt nie rozumie, dlaczego Xavi na niego nie stawia. Nawet z nim nie rozmawia, to nie w porządku – powiedział Cury cytowany przez Fabrizio Romano.

– Wybraliśmy Barcelonę, ponieważ Vitor kocha ten klub. Wyobraźcie sobie, że mieliśmy inne oferty, które gwarantowały nam dwa razy więcej – wspomniał agent Vitora Roque.

– Jeśli nie uda się nam znaleźć rozwiązania wewnątrz, będziemy musieli poszukać innego miejsca. Wkrótce omówimy jego przyszłość z Barceloną – dodał Andy Cury.