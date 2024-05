News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Darwin Nunez usunął zdjęcia związane z Liverpoolem. Zapowiedź transferu?

Darwin Nunez swoim działaniem w mediach społecznościowych mógł podpaść fanom Liverpoolu. Daily Mail zauważył, że z oficjalnego konta zawodnika na Instagramie zniknęły wszystkie zdjęcia związane z The Reds. Napastnik pozostawił tylko fotografię rodzinne oraz te w barwach reprezentacji Urugwaju. Brytyjski tabloid sugeruje, że może to być przedwczesna zapowiedź odejścia z Anfield Road.

24-letni zawodnik dość często pada ofiarą hejtu ze względu na swoje występy w barwach Liverpoolu. Fani mają żal do piłkarza, że ten nie wykorzystuje wielu okazji, które w końcowym rezultacie mogły wpłynąć na losy obecnego sezonu. Część z nich straciła do niego cierpliwość i domaga się jego sprzedaży. Ostatnio coraz częściej wymienia się Nuneza w kontekście transferu do FC Barcelony, gdzie miałby zastąpić Roberta Lewandowskiego.

FC Barcelona, aby pozyskać Nuneza jest gotowa sprzedać latem Roberta Lewandowskiego. Choć do występów Polaka nie można się przyczepić, tak problem stanowi wysoki kontrakt kapitana reprezentacji Polski. Urugwajczyk, mimo że należy do czołówki zawodników pod względem płac w Liverpoolu, to zarabia znacznie mniej niż Polak. 24-latek inkasuje ok. 140 tysięcy funtów tygodniowo, lecz Barcelona jest gotowa zaoferować mu zbliżoną pensją, która w finalnym rozrachunku będzie znacznie niższa niż zarobki Lewandowskiego.

Nunez w barwach Liverpoolu w tym sezonie wystąpił w 52 meczach, w których strzelił 18 goli i zaliczył 13 asyst. Kontrakt zawodnika z The Reds obowiązuje do czerwca 2028 roku.