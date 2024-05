PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana: Jestem przekonany, że to był słuszny wybór

W ubiegłorocznym letnim okienku transferowym Andre Onana podjął ważną decyzję. Kameruński bramkarz zdecydował się opuścić Inter Mediolan, dołączając do Manchesteru United. „Czerwone Diabły” za sam transfer wychowanka akademii FC Barcelony zapłaciły nieco ponad 50 milionów euro.

Od pierwszych dni na Old Trafford na barkach 28-latka ciążyła ogromna presja. Andre Onana przychodził do zespołu prowadzonego przez Erika ten Haga jako finalista Ligi Mistrzów, który miał zastąpić Davida De Geę. Kameruńczyk miał bardzo trudne początki, przez co często był obiektem drwin ze strony kibiców. Zawodnik bardzo zawodził, bowiem popełniał błędy, które prowadziły do straconej bramki. Jednak od jakiegoś czasu te złe chwile minęły, a golkiper „Czerwonych Diabłów” zaczął prezentować dość solidną formę.

Andre Onana ostatnio zdecydował się udzielić wywiadu oficjalnej stronie klubowej „manutd.com”. Kameruński bramkarz w rozmowie z dziennikarzem poruszył temat swojego przyjścia na Old Trafford. 28-latek początkowo miał wątpliwości, czy podjął dobrą decyzję, ale z czasem przekonał się, że to był słuszny wybór.

– Na początku myślałem sobie: „Wow, czy podjąłem dobrą decyzję?”. Teraz jestem na 100% przekonany, że to był słuszny wybór, bo Manchester United to największy klub w kraju i jeden z największych klubów na świecie – powiedział Andre Onana cytowany przez serwis „DevilPage”.

Sprawdź także: Sancho wróci do Man United? Erik ten Hag obserwuje jego postępy w BvB